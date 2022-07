Konserttitason pianisti Mihambo pelasti Saksan ja entinen tennispelaaja Mayer Ranskan MM-kisat

Malaika Mihambo otti jo neljännen arvokisavoittonsa pituushypyssä. Kevin Mayer nousi toisena päivänä kymmenottelun kärkeen.

Eugene

Malaika Mihambo pelasti Saksan yleisurheilun maineen naisten pituushypyssä.

Yleisurheilun suurmaana pidetyllä Saksalla oli vain yksi pronssi naisten pikaviestistä ennen päätöspäivää.

Mihambo hyppäsi kauden parhaansa 712 senttiä. Hopeamitalisti Nigerian Ese Brume hyppäsi myös yli seitsemän metriä, 702.

Mihambo otti jo neljännen arvokisavoittonsa. Hän oli ykkönen olympiakisoissa Tokiossa, vuonna 2019 MM-kisoissa ja 2018 EM-kisoissa.

Mihambo aloitti pituuskisan haparoiden. Hän astui kaksi ensimmäistä hyppyään yli, mutta onnistui kolmannellaan 698. Kolmella seuraavalla kierroksella hän hyppäsi kaksi kertaa yli seitsemän metriä, viimeisellään 712.

”Minulle on ollut tekniikan kanssa ongelmia. Kolmannella oli sitten pakko onnistua, mutta olen tottunut kisaamaan. Seuraavaksi tähtään kultaan omissa EM-kisoissamme Münchenissä”, Mihambo sanoi.

Mihambo on myös hyvä käsistään. Hän on konserttitason pianisti.

Brasilian Leticia Oro Melo hyppäsi yllätyspronssia, 689. Pituuskisa oli tiukka. Pronssin ja kuudennen sijan väliä oli vain kolme senttiä. Ruotsin gambialaissyntyinen Khaddi Sagbia oli kuudes, 687.

Mayer ratkaisi seiväshypyssä

Ranskan Kevin Mayer tiesi voittaneensa MM-kultaa, kun hän ylitti 10-ottelun päätöslajissa 1 500 metrillä maaliviivan.

Vastaavasti Kevin Mayer nousi kymmenottelun voitollaan Ranskan yleisurheilun pelastajaksi.

Hän otteli 8 816 pistettä. Mayerin ottelusarja oli: 100 metriä 10,62, pituus 754, kuula 14,98, korkeus 205, 400 metriä 49,40, 110 metrin aidat 13,92, kiekko 49,44, seiväs 540, keihäs 70,31 ja 1500 metrin juoksu 4.41,44.

Käytännössä Mayer ratkaisi mestaruuden seiväshypyssä.

Maailmanmestaruus tavallaan kuuluikin hänelle. Hänellä on hallussaan ME 9 126 ja pistettä ja on vuoden 2012 maailmanmestari.

Olympiakisoissa 2021 Tokiossa ja 2016 Riossa hän oli toinen. Mayer aloitti uransa tennispelaajana.

Ensimmäisen päivän jälkeen ottelua johtanut Puerto Ricon Ayden Owens-Delerme putosi neljänneksi. Hän hyppäsi seivästä 450 senttiä.

Kanadan Pierce Lepage oli toinen (8 701) ja Yhdysvaltojen Zachery Ziemekz kolmas (8 676).