Eagle McMahon päätti ”Pedon” valtiaan ylivallan – kuin eri lajista ollut näky hämmästytti frisbeegolfin huippuja Nokialla

Paul McBeth ei saanut European Openista kuudetta perättäistä voittoaan Nokialla. Kilpailusta on tullut suorastaan lajin kruununjalokivi.

Aamulehti, Nokia

Frisbeegolfin globaaliksi kruununjalokiveksi muodostuneessa European Openissa turnauksen kaava on ollut jo vuosia simppeli. Kilpailijat heittävät Nokialla 72 väylää, ja lopuksi Paul McBeth juhlii voittoa.

McBeth oli jälleen koko viikonlopun ajan vahvoilla voittajaksi. Viisi perättäistä mestaruutta hänen suosikkeihinsa lukeutuvalla The Beast -radalla eivät kuitenkaan saaneet seurakseen kuudetta.

Sunnuntain kaksintaistelussa pidemmän korren vei tällä kertaa Eagle McMahon, joka vielä kolme vuotta sitten putosi viimeisellä kierroksella kärkipaikalta toiseksi. Nyt McMahon kesti lopussa paineet ja ratkaisevan putin onnistumisella riehaannutti paikalle saapuneen monituhatpäisen yleisön.

”Kaikkien putkien pitää joskus tulla päätökseen, ja olen onnellinen että juuri minä pystyin aiheuttamaan sen”, onnensa kukkuloilla ollut McMahon totesi yleisö­ryntäyksen keskeltä paikalle selviydyttyään.

Tuhannet katsojat seurasivat frisbeegolfin ykköspelaajan Paul McBethin otteita Nokialla.

Väenpaljoutta Nokian jäähallin lähistöllä kiertävällä radalla taivastelivat niin englanninkielinen selostustiimi, järjestäjät kuin pelaajatkin.

Näkymä aurinkoisilta väyliltä muistutti enemmän perinteisemmän golfin major-turnausta kuin liitokiekkoversiota.

"Täällä on suurin frisbeegolf-yleisö koskaan missään kilpailussa", kiitteli kilpailun perustaja ja lajin monitoimimies Jussi Meresmaa ennen kärkiryhmän lähtöä.

Jokaisen väylän reunat pullistelivat katsojista, välillä jopa pieneksi ongelmiksi asti kisan kulun kannalta. McMahonin mukaan yleisöä oli tosin niin paljon, että se muodosti yhtenäisen massan, jonka liike ei haitannut normaaliin tapaan.

”Yhdysvalloissa harrastajakunta on paljon varttuneempaa, joten on upeaa nähdä näin paljon nuoria frisbeegolfista innostuneita kasvoja. Se on hyvin positiivista lajin tulevaisuuden kannalta”, McMahon totesi painokkaasti.

Niklas Anttila oli eurooppalaispelaajista paras neljännellä sijallaan. Edelle ylsi McMahonin ja McBethin lisäksi Kevin Jones.

Anttila paras eurooppalainen

Sunnuntain päätöskierroksen asetelmat olivat selkeät: tiedossa olisi McBethin, 32, ja McMahonin, 24, kaksintaistelu, sillä tasoissa olleen kaksikon etumatka muihin oli valtaisat 13 heittoa.

Alussa McBeth pääsi johtoon, mutta McMahonin suunnitelma toimi. Hän kertoi keskittyneensä siihen, että olisi 15. väylällä pelissä mukana, ja sille saavuttaessa etumatkaa olikin yhden heiton verran.

”Turnaus todella alkaa vasta tuolloin. Silloin tiesin, että kohtaloni on käsissäni.”

”Pystyin suoriutumaan äärimmäisten paineiden alla, tuhansien ihmisten katsellessa 18. väylällä”, McMahon veisteli.

Loukkaantumisesta juuri Nokialle toipunut McMahon kertoi olkapään vaivanneen häntä yhä kämmenheitoissaan. Toisaalta sivussa vietetystä ajasta oli ollut myös apua, sillä hän oli kyennyt hiomaan rystyheittoaan tuolla välin.

Suomen miesten ykkösheittäjä Niklas Anttila oli kisan paras eurooppalainen ja taisteli loppuun asti kolmannesta sijasta ihmekaksikon takana. Lopulta tulos –24 riitti neljänteen sijaan ja mukavaan 4 500 dollarin palkintopottiin.

”Se on kiva bonus tähän. Ei tullut muuten mieleen, että olin myös paras eurooppalainen”, Anttila totesi.

”Tämän eteen on tehty työtä, ja nyt se todistettavasti tuotti myös tulosta. Tänään draivi oli vähän sivussa, mutta sain puteilla hyvin korjattua tilannetta.”

Väinö Mäkelä ja Jesse Nieminen jakoivat kuudennen sijan.

Salonen jäi toiseksi

Historiallinen suomalaisvoitto jäi naisten kisassa yhä odottamaan hamaan tulevaisuuteen.

Aikaisin aamulla käynnistyneellä naisten päätöskierroksella Eveliina Salonen ei onnistunut pitämään otetta kärkipaikastaan yhdysvaltalaisen Paige Piercen painostuksen alla.

Kahden kierroksen jälkeen kisaa selvästi johtanut valkeakoskelainen sijoittui toiseksi tuloksella 15 yli parin, kolme heittoa Pierceä jäljessä.

Voitto oli Piercelle kolmas Nokialla. Aiemmat ykköstilat hän otti vuosina 2013 ja 2019. Henna Blomroos oli naisten kisan kolmas (+20).

European Openin historian ainoa ei-yhdysvaltalainen voittaja on yhä vuoden 2009 miesten kisan ykkönen Jesper Lundmark. Ruotsalainen otti voittonsa viimeisessä Epilässä järjestetyssä kisassa.