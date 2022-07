”Vellu, me tehtiin se!” – Urjalan kävelijä Aleksi Ojala huipensi MM-kisat huippuonnistumisella ja Suomen ennätyksellä

Urjalan kävelijätähti Aleksi Ojala onnistui vaativassa paikassa MM-kisastartissa. Uusi Suomen ennätys syntyi ajalla 2.28.22.

Eugene

Urjalan Urheilijoiden Aleksi Ojala onnistui loistavasti yleisurheilun MM-kisoissa. Ojala oli 35 kilometrin kävelyssä 13:s uudella Suomen ennätyksellä 2.28.22.

Ojala oli kisan neljänneksi paras eurooppalainen. Sijoitus on hänelle uran paras arvokisasijoitus.

”Huhhuh, ei voi muuta kuin olla tyytyväinen. Monen vaikean vuoden jälkeen tämä tuntuu todella hyvältä, ja maaliviivalla ajattelin, että Vellu, me tehtiin se!”, Ojala iloitsi Ylen tv-haastattelussa viitaten valmentajaansa Veli-Matti Rantaan.

”Arvokisoissa ensimmäinen kunnon onnistuminen valaa uskoa, että tässä on vielä jotain mahdollisuuksia johonkin.”

Ojala käveli MM-kisoissa myös 20 kilometrin matkan, jossa oli sijalla 20. Pidempi matka oli hänen päämatkansa ja Ojala onnistui juuri oikeaan aikaan.

”Luottavaisin ajatuksin (Münchenin elokuun EM-kisoihin). Nyt on iso mörkö hartioilta pois, nyt voi vain nauttia. Arvokisat on ollut itselle tuskien taivalta, epäonnistumisia, niin nyt on sellainen (mörkö) huokaistu pois selästä”, Ojala tunnelmoi Ylelle.

Aleksi Ojala urakoi MM-kisoissa sijat 13 ja 20.

Suomen toinen edustaja Veli-Matti ”Aku” Partanen hylättiin. Voittaja, Italian Massimo Stano käveli 1. kertaa arvokisoissa kisatun matkan ME:n 2.23.14.

Japanin Masatora Kawano otti MM-hopeaa hävittyään Stanolle sekunnin. Ruotsin Perseus Karlström voitti kisojen toisen pronssinsa, hän oli kolmas myös 20 kilometrillä. Ojalan edelle eurooppalaisista taivalsi myös Espanjan Miguel Lopez (10:s).

Partasen kilpailu päättyi varhain neljän varoituksen myötä.

”Neljä punaista (varoitus) on selvä peli. Tekniikka ei ole isoista asioista kiinni, mutta tilanne oli selkeä”, Partanen tunnusti STT:n haastattelussa.

”Tuli kaksi punaista aika alussa. Sen jälkeen yritin rentouttaa kävelyä ja sainkin sen ehkä toimimaan paremmin. Sitten lantio alkoi jäykistyä uudestaan. Loput varoitukset tulivat ilmeisesti samalla (kilometrin mittaisella) kierroksella.”