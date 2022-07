Mansen Jasmin Andreasen kerää hehkutusta Mansen pelinjohtajalta – Lukkaritilanne vielä epäselvä: ”Haaste otetaan vastaan”

Manse PP voitti Pesäkarhut kärkipelissä ja vankisti sarjan kärkipaikkaansa naisten Superpesiksessä.

Aamulehti

Manse PP:n Jasmin Andreasen pomppii, juhlii ja huutaa. Taas yksi kärpänen ja lisää paloja taululle.

Kaupin 1 244 -päinen kotiyleisö juhlii yhtä tahtia Mansen nuoren lukkarin kanssa, kun kärkipeli Porin Pesäkarhuja vastaan on kääntymässä tamperelaisille sunnuntaina.

Supervuoropariin venyneen pelin loppu on Andreasenin näytöstä. Korkeat tolpat ja vihaiset vasurin polttoheitot toimivat ja porilaiset jäävät ilman juoksuja. Sen jälkeen vuoroon tulee Manse ja Anna Ala-Kauhaluoma kotiuttaa Saaga-Angelia Raudasojan.

Manse voittaa vivahteikkaan kärkipelin Pesäkarhuja vastaan supervuoroparin jälkeen 2–1 (3–2, 0–4, 1–0) ja jatkaa sarjakärjessä.

”Tykkään tuulettaa, varsinkin lukkarina. On hyvin perinteikästä meikäläistä”, Andreasen tunnelmoi maistuvan voiton jälkeen ja kertoo pelityylistään.

Manse PP:n pelinjohtaja Jari Cavernelis hehkuttaa lukkariaan, joka oli isossa roolissa etenkin supervuoroparissa.

”Jassu on lukkarityyppi jos kuka. Hänen tekemistään on järkyttävän hienoa seurata. Hän sytyttää omat ja yleisön, ja hänellä on todella kova heittokäsi.”

Iso voitto

Manselaisten elekielestä näkee, että voitto on iso ja se tuntui hyvältä. Sarjakakkoseksi noussut Pesäkarhut voitti kauden avauspelin supervuoroparissa, mutta nyt Manse muutti marssijärjestyksen. Kaupin tunnelma sai kehut Andreasenilta ja Cavernelikselta.

”On mahtavat fiilikset ja oli huikea tunnelma”, Andrean kiitteli.

”Tämä oli iso ja tärkeä voitto. Näytettiin, että voidaan tälläkin sisäpelillä voittaa Pori”, Cavernelis taustoitti.

Ottelua oli odotettu kauan – vihdoin tamperelaiset pääsivät mittaamaan nykykuntonsa sarjan ehdotonta eliittiä vastaan. Alussa ison pelin panos näkyi jännityksenä otteissa. Se on ymmärrettävää, sillä tärkeän voiton myötä Manse saa etulyönnin loppurunkosarjaan.

Mansella runkosarjaa on jäljellä viisi peliä, joista neljä kotikentällä. Ero porilaisiin on nyt kuusi pistettä.

Andreasen näki, että Pesäkarhut-peli ratkesi etenkin Mansen ulkopelisuorittamiseen. Cavernelis nostaa esille supervuoroparin juoksun.

”Raudasojalta aivan mahtava eteneminen, hän on todella nopea”, Cavernelis kiittää. Mansen juoksu oli aivan senteistä kiinni, mutta Raudasoja ehti niukasti kotipesään.

Jasmin Andreasen (8) tuuletti hurjasti joukkueensa onnistumisia.

Valmis vastuuseen

Andreasen on noussut suureen rooliin kärkijoukkueen lukkarina, kun hän paikan otti Senni Salliselta kesken Joensuu-vieraspelin heinäkuun 12. päivä. Sen jälkeen tamperelaisten lautasta on vartioinut Andreasen omalla yleisön sytyttävällä tyylillään.

”Hänen pelinsä vielä paranee, kun hän hyppäsi tähän kylmiltään. Hän haluaa olla kentällä päällikkö, ja sitä hän Pesäkarhuja vastaan oli”, Cavernelis kehui.

Andreasen on valmis kantamaan lukkarivastuuta vaikka koko loppukauden.

”Olen tykännyt olla lukkarina. Jos tilanne vaatisi, haaste otetaan vastaan.”

Cavernelis ei kertonut tarkemmin Sallisen tilanteesta.

”Me otetaan rauhallisesti Joensuun-pelin jälkeen. Uskotaan, että hän palaa vielä.”

Mitä tapahtui? Andreasen loisti 1. jakso: Siri Eskolan läpilyönti käänsi tilanteen 0–2:sta tasoihin ja Manse nousi vielä voittoon. Lukkari Jasmin Andreasen lamautti loistopelillään Pesäkarhujen etenemistä. 2. jakso: Pesäkarhut otti ison parannuksen ja jätti Mansen nollille. Supervuoro: Andreasen nollasi Pesäkarhut ja Anna Ala-Kauhaluoma löi tarvittavan juoksun. Yleisö: 1 244. Seuraavaksi: Manse kohtaa ensi perjantaina kärkipelissä Kirittäret Jyväskylässä. Runkosarjaa jäljellä viisi peliä, joista neljä kotikentällä.

Mansen Siri Eskola paranteli asemiaan lyöjätilastossa lyömällä kaksi juoksua.