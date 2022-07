Gothia Cup poisti tappelun aiheuttaneen joukkueen turnauksesta.

Ruotsin Göteborgissa järjestettävä Gothia Cup on maailman suurin juniorijalka­palloturnaus. Yleisöä kentän laidalla Göteborgissa 18. heinäkuuta 2022.

Maailman suurimmassa juniori­jalkapallo­turnauksessa Gothia Cupissa Göteborgissa todistettiin perjantaina järkyttäviä tapahtumia. Asiasta uutisoivat muun muassa ruotsalais­lehdet Göteborgs-Posten ja Aftonbladet.

Göteborgs-Postenin mukaan kahden joukkueen välille puhkesi riita Slottsskogs­vallenilla pelatussa ottelussa, jossa kohtasivat ranskalainen ja yhdysvaltalainen juniori­joukkue. Ottelu ratkaistiin rangaistus­potku­kilpailussa, jonka jälkeen voittaja­joukkueen juhliminen ärsytti vastustajia, ja riita alkoi.

Lehden paikalla ollut lähde kertoo, että kentällä alkoi ”suuri tappelu”. Tilanne rauhoittui hetken kuluttua, kun toinen joukkueista poistui kentältä. Vastustaja kuitenkin seurasi joukkuetta stadionin ulkopuolelle, jossa alkoi seuraava tappelu. Tapahtumien yhteydessä yksi henkilö hakattiin veriseksi.

Tilanne rauhoittui, kun poliisi saapui paikalle. Siihen mennessä toinen joukkue oli piiloutunut metsään ja toinen palannut stadionille.

”Joukkueemme pelaajia ja vanhempia on loukkaantunut. Nuoria on loukkaantunut, ja yksi vanhempi tarvitsee tikkejä. Ambulanssi on tulossa”, toisen joukkueen jäsen kuvaili tapahtumia heti tappelun jälkeen.

”Näin ei pitäisi tapahtua jalkapallokentällä. Siellä ollaan pitämässä hauskaa, eikä potkimassa maassa makaavia ihmisiä. Vanhemmat itkevät, heitä potkittiin kasvoihin. Eivät he tehneet mitään”, hän jatkoi.

Gothia Cup poisti tappelun aiheuttaneen joukkueen turnauksesta. Turnaus raportoi asiasta myös joukkueen kotimaan jalkapallo­liitolle.

”Gothia Cupin puolesta kyseinen seura ei ole enää tervetullut turnaukseen”, Gothia Cupin viestintä­päällikkö Malin Fahlén kertoi Aftonbladetille.