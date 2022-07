Suomalaiskävelijöillä on saumat 10–15 paikkeille. Reetta Hurske joutuu hurjaan otatukseen välierissä yleisurheilun MM-kisojen päätöspäivänä.

Yleisurheilun MM-kisojen päätöspäivänä jäljellä on kolme suomalaisurheilijaa, kun Reetta Hurskeen selvitti tiensä perjantaina illalla 100 metrin aitojen välieriin

Iltapäivästä Aku Partanen ja Aleksi Ojala starttaavat päämatkalleen 35 kilometrin kävelyyn. Täysin uusi matka korvaa nyt arvokisoissa ensi kertaa 50 kilometrin kävelyn. Vaikka kolmevitonenkin kestää kaksi ja puoli tuntia, se on täysin eri asia kuin reilun tunnin pidempään kestävä viisikymppinen. Ojalalle matka näyttäisi sopivan oikein hyvin, Partasen kortit ovat vielä olleet piilossa tällä matkalla.

Matkaa on tosin kävelty tänä vuonna niin vähän, että voimasuhteista on hankala sanoa juuri mitään. Mielenkiintoinen kilpailu on edessä.

Japanin Masatora Kawano on kävellyt kauden kärkiajaksi 2.26.40. Kahden ja puolen tunnin alittajia on mukana kahdeksan. Ojala ei ole kaukana, hän paineli Laitilan SM-kilpailuissa mainiosti 2.31.24. Se riittää tilastosijaan 15.

Partasen 2.35.28 sijaitsee tilastoissa 13 sijaa alempana. Molemmilla on mahdollisuus parempaankin, Partasella suhteellisesti ottaen enemmän. Molemmille ihan realistinen tavoite on sijoitus haarukkaan 10–15.

Reetta Hurskeen vierelle välierissä asettuu hurjan kovaa tykistöä. Alkuerissä mukana olleista yhdeksän oli alittanut tänä kesänä 12,50, 17 oli juossut Hurskeen ennätystä 12,78 paremmin.

Kaikki eivät toki päässeet välieriin, sillä alkuerissä nähtiin paljon kaatumisia.

Viime vuonna Tokiossa finaaliin piti rykäistä 12,67. MM-Dohassa kolme vuotta sitten 12,65.

Lue lisää: Reetta Hurske eteni MM-välieriin aikavertailun kautta: ”Tuntui, että lähti telineistä hyvin”