Oliver Helanderille oli todella tärkeää, että karsinnassa käytettiin vain yksi heitto, Lauri Hollo kirjoittaa.

Suomalaiset saivat mannaa torstain keihäskarsinnasta, kun sekä Oliver Helander että Lassi Etelätalo heittivät itsensä finaaliin. Myös 800 metrin juoksija Eveliina Määttänen esiintyi ryhdikkäästi.

Oliver Helander oli keihään karsinnassa tilanteessa, että hän oli urallaan käynyt kolmet arvokilpailut ja jämähtänyt joka kerta karsintaan. Paineet olivat varmasti kovat. Helander nakkasi avausheitollaan teknisesti melko ontuvasti 82,41, mutta se riitti kirkkaasti finaaliin.

Tärkeää Helanderille oli, että hän selvisi karsinnasta vain yhdellä heitolla. Kipuillut olkapää sai huilia, joten finaalissa kaikki on mahdollista. Toki on sanottava, että karsinnassa Anderson Peters, Neeraj Chopra ja Julian Weber olivat hurjan vakuuttavia, kaikki heittivät ensimmäisellään yli 87 metriä, Peters jopa 89,91. Finaali on kuitenkin aivan eri kilpailu. Jos kaikki natsaa, suomalainen on mitalitaistelussa.

Oliver Helander eteni viimein arvokisafinaaliin.

Lassi Etelätalo kiskaisi karsinnan A-ryhmän viimeisellä heitollaan 80,03. Hän oli oman ryhmänsä kuudes eli tasaisen vauhdin taulukolla kintaalla finaaliin. Ei Etelätalon heitoista kovin räjähtäviä elementtejä löytynyt, heitot jäivät lisäksi melko mataliksi.

Toisessa ryhmässä heitot olivat kuitenkin heikkoja. Viimeiseen asti saatiin jännittää, mutta niin vain kävi, että Etelätalo meni viimeisenä miehenä finaaliin. Sinänsä uskomatonta, että Etelätalo on ollut urallaan neljä kertaa arvokisojen karsinnassa ja selviytynyt joka ikinen kerta finaaliin.

Niistä kolmesti, kuten nytkin, viimeisenä eli karsinnan kahdentenatoista miehenä. Etelätalo on siis urallaan saanut jännittää enemmän kuin tarpeeksi finaalipaikkojaan, mutta jälleen kerran jännitys palkittiin finaalipaikalla.

Arvokisojen ensikertalainen Toni Keränen heitti 78,52. Tekeminen oli jotenkin epävarmaa, eikä hän saanut keihästä millään oikeaan asentoon. Lopulta hän ei jäänyt finaalista kun puolitoista metriä, mutta sijoitukseksi jäi 18.

Eveliina Määttänen lähti erittäin rohkeaan vauhtiin 800 metrin alkuerissä, avauskierros meni peräti 58 sekuntiin. Tämä kostautui lopussa, etenkin viimeisellä 80 metrillä. Aika oli silti hyvä, 2.02,68. Erissä pidettiin kovaa vauhtia, jatkoon olisi riittänyt sekunnin parempi aika.

Avauskauttaan 800 metrillä juokseva Määttänen tekee kuitenkin aivan erinomaista kautta. Hänen sijoituksensa oli tänään 45 juoksijan joukossa 32. Tilastoissa sijoitus ennen kilpailuja oli 34.

Määttänen oli 14:nneksi paras eurooppalainen, mikä tietää sitä, että elokuun EM-kilpailuissa hän taistelee ainakin välieräpaikasta. Kahdeksanneksi paras eurooppalainen juoksi 2.01,63. Määttänen saa arvokisojen ensikertalaisena puhtaat paperit suorituksestaan.