Lauri Hollo arvioi suomalaisten kävelijöiden ja seiväshyppääjien mahdollisuuksia.

Perjantaina nähdään ensi kertaa uusi matka arvokisatasolla, kun naiset kävelevät 35 kilometriä. Mukana ovat Tiia Kuikka ja Elisa Neuvonen. Seiväshypyn karsinnassa Suomea edustavat Mikko Paavola ja Tommi Holttinen.

35 kilometriä on mielenkiintoinen matka. Se on 20 ja 50 kilometrin välissä, mutta ehkä kuitenkin luonteeltaan lähempänä 20 kilometriä; se kaikkein tuskaisin ja raastavin 15 kilometriä jää pois. Juuri viidenkympin lopussa on nähty klassisia sammahtamisia ja myös legendaarisia nousuja.

Mukana olevista tilastokärki on Kiinan Shijie Qieyang ajallaan 2.43.06. Hänen lisäkseen 11 kilpailijaa on alittanut 2.50. Tiia Kuikan tilastoaika on 2.58.30, mikä riittää MM-tilastossa sijaan 25. Neuvonen ei ole tätä matkaa tänä vuonna kävellyt, viime vuonna hän viipyi 3.01.22.

27-vuotias Kuikka ja 31-vuotias Neuvonen ovat jo kokeneita urheilijoita. Molemmat olivat mukana 2018 EM-kilpailuissa, Kuikka 50 kilometrin 13:s, Neuvonen 20 kilometrin 23:s. Nyt hyvä tavoite olisi sijoittua sijoille 20–25.

Uuvahtamisiakin varmasti tulee, vaikka kisa käydään jopa epäinhimilliseen aamutuimaan kello 6.15. Lämpötila on kuitenkin silloin 15 asteen tietämillä, mikä on optimaalista. Ihan mielenkiintoista nähdä, ovatko tällä matkalla keulilla entiset 20 vai 50 kilometrin spesialistit.

Seiväsmiehistä Tommi Holttinen pääsi mukaan viime hetken täydennyksellä, Mikko Paavola lunasti paikkansa jo aikaisemmin. Holttinen on niin ennätyksensä (564) kuin kauden parhaansa (550) perusteella joukon viimeinen. Paavolan ennätys on 571, tällä kaudella on mennyt 570. Mukana olevista 17 miestä on tällä kaudella ylittänyt 580. Tokion olympialaisissa viime vuonna finaaliin riitti 565 puhtaalla pelillä, MM-Dohassa 2019 kelpasi 570 kahdella ruksilla pöytäkirjassa.

24-vuotiaalle Paavolalle ne eivät ole mahdottomia lukemia, vuotta vanhemmalta Holttiselta vaadittaisiin kyllä kovaa parannusta kauden parhaaseen ja omaa ennätystä. Toki Paavolakin saa onnistua kauden parhaimmilleen, hänen perustasonsa on ollut 555 luokkaa, vaikka erinomaisia hyppyjä onkin nähty paljon korkeammalta.