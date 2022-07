Jussi Meresmaa pyörittää urheilubisnestä, joka suuruudeltaan vaatisi Ilveksen ja Tapparan yhdistymisen – korona vaikutti frisbeegolfissa täysin poikkeuksellisesti

Tunnelma frisbeegolfin European Openissa Nokialla on ammattilaispelaajien mielestä maailman paras. Turnaus on yksi työnäyte Jussi Meresmaan omistautumisesta lajin kehittämiseen.

European Open on yksi Jussi Meresmaan monista luomuksista frisbeegolfin saralla.

Nokia

Nokian urheilupuistossa tarjoillaan tänä viikonloppuna ainutlaatuista urheiluherkkua, kun maailman parhaat frisbeegolfarit taistelevat European Openin voitosta.

Kyseessä on lajin kaikista korkeimman PGDA-tason Major-ammattilaisturnaus, jonka palkintopotti on 100 000 dollaria.

Jos tähtikattausta halutaan verrata golfiin tai tennikseen, samalle tasolle päästäkseen paikalla pitäisi olla Rory McIlroyn ja Rafael Nadalin kaltaisia virtuooseja.

Lue lisää: Jättigalleria: Näetkö oman suosikkisi? Nämä huippunimet vierailevat tänä viikonloppuna frisbeegolfin European Openissa Nokialla

Mahtitapahtuman mahdollistaja on tamperelainen Jussi Meresmaa, joka on ottanut elämäntehtäväkseen frisbeegolfin maailmanvalloituksen.

”Kaikki alkoi 2001, kun Suomesta oli vaikea saada kunnon frisbeekiekkoja. Perustin yrityksen isäni autotalliin ja aloin tuoda Yhdysvalloista niitä myyntiin lajin harrastajille”, Meresmaa kertoo.

Vuoteen 2009 saakka Meresmaa ei nostanut yrityksestään palkkaa, mutta teki silloiset pelaajat onnelliseksi välittämällä heille lajissa vaadittavia laatukiekkoja ympäri Suomea.

Ensimmäinen Nokialla järjestetty European-turnaus pidettiin 2006. Tapahtuma on kehittynyt ja sen suosio on kasvanut koko ajan. Nyt menossa oleva ammattilaiskisa on kymmenes.

”Maailman parhaat pelaajat haluavat päästä juuri tähän turnaukseen mukaan. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakaan, he kaikki kehuvat kilpaa Nokian kisaväyliä ja täällä olevaa ilmapiiriä maailman parhaiksi.”

Huima innostus

Jos joku luulee, että Meresmaan puhe on pelkkää sanahelinää, kannattaa mennä itse paikan päälle katsomaan, millaisesta lajista on kysymys – ja millainen kuhina Nokian väylillä miesten ja naisten ammattilaiskisan aikana on.

Jo muutamassa minuutissa huomaa, että kyse on ainutlaatuisesta ilmiöstä.

Paikalla on poikkeuksellisen paljon innokkaita poikia ja tyttöjä, jotka silmät suurina ihailevat pelaajia. Jos joku huippupelaajista on tavoitettavissa, nimmaririnki on heti ympärillä.

Lue lisää: Tuleeko Niklas Anttilasta ensimmäinen suomalainen frisbeegolfin major-voittaja? – ”Saan elää unelmaani”

Vastaavaa innostusta eivät Suomessa saa aikaan kuin kirkkaimmat NHL-tähdet sekä Iivo Niskanen, Teemu Pukki, Lauri Markkanen, Kalle Rovanperä ja Valtteri Bottas omien lajiensa fanien parissa.

”Frisbeegolf oli kovassa nosteessa jo ennen koronaa, mutta pandemian aikana suosio suorastaan räjähti. Moni ei varmaan edes tiedä, kuinka suosittu ja seurattu laji on lasten ja nuorten keskuudessa”, Meresmaa sanoo.

VTT:n kaikille kouluikäisille tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan Meresmaa ei liioittele. Peräti 28 prosenttia vastaajista nimesi suosikkiharrastuksekseen frisbeegolfin.

”Se tietää sitä, että uusia huippupelaajia nousee tulevaisuudessakin maailman huipulle ja frisbeegolf muuttuu koko ajan enemmän ja enemmän koko kansan lajiksi.”

Omalla peliurallaan Meresmaa voitti Suomen mestaruuden kahdesti, vuosina 2000 ja 2001.

Paljon massaa

Frisbeegolf erottuu muista lajeista myös edullisuudellaan.

”Lähes kaikki Suomen 900 kenttää ovat aina avoinna kaikille halukkaille – ilmaiseksi. Suomessa ei ole kuin alle kymmenen rataa, joka perii jonkinlainen kierrosmaksun. Erilaisiin kisoihin osallistuvia lisenssipelaajia on yli 10 000, mutta aktiivisia harrastajia ainakin 200 000”, Meresmaa tietää.

Lajiin tutustuminen on helppoa. Aloittaa voi vaikka yhdellä kiekolla, kahdella – driverilla ja putterilla – pärjää jo pitkälle. Kalleimmat ammattilaisten käyttämät kiekot maksavat vain 25–30 euroa.

”Kokeilemisen kynnys on tosi matala. Hankit muutaman kiekon tai lainaat kaveriltasi ja menet valitsemallesi pelipaikalle haluamanasi aikana. Siinä yksi suuri syy kasvaneeseen suosioon.”

”Kaikki palaute ja toiminta viittaa siihen, ettei lajin suosio jää vain korona-ajan ilmiöksi. Padeleita ja suppailuja aina tulee ja menee, mutta frisbeegolfia voi harrastaa koko elämänsä omilla ehdoillaan totisemmin tai vain sunnuntain liikkumismuotona”, Meresmaa sanoo.

Isompi kuin liigaseurat

Jos on frisbeegolfin suosio kasvanut rajusti, sama on tapahtunut Meresmaan yritykselle.

Spin18-yhtiön liikevaihto oli viime vuonna jo 23 miljoonaa euroa – yhtä paljon Ilveksen ja Tapparan liigajoukkueilla yhteensä. Liigajoukkueiden liikevaihto oli viime tilikaudella yhteensä 23,6 miljoonaa euroa. Yhtiössä on työntekijöitä ympäri maailmaa 80.

Lue lisää: Tamperelaisbrändi Discmania perustaa oman tehtaan ja tähtää kansainväliseen kasvuun – ”Jos haluaa valloittaa maailmaa, täytyy mennä Yhdysvaltoihin”

Meresmaan missiona on aina ollut tehdä frisbeegolfista maailmanlaajuinen laji ja kokea kasvu henkilökohtaisesti.

Hän on jo onnistunut nostamaan Suomen Euroopan ykköseksi sekä harrastajamäärissä että huippupelaajien tasossa.

Jonain päivänä voi olla mahdollista jopa haastaa emämaa Yhdysvallat muutenkin kuin jo nyt maailman houkuttelevimman Major-turnauksen järjestämisellä.

European Open Nokialla jatkuu sunnuntaihin asti.