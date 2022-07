”Mutta enhän minä täällä yksin ole” – Reetta Hurske joutui MM-kisoissa outoon tilanteeseen

Pääsy MM-kisojen välieriin vaatisi tamperelaiselta Retta Hurskeelta superonnistumista.

Eugene

Tampereen Pyrinnön pika-aituritähti Reetta Hurske on pitkästä aikaa oudossa tilanteessa yleisurheilun arvokisoissa. Hänen seuranaan ei ole toista tai kolmatta suomalaista sadan metrin aitajuoksijaa.

Annimari Korte jätti MM-kisat väliin ollakseen kunnossa elokuun EM-kisoissa. Nooralotta Nezirillä on kantapäävamma, ja hänen kautensa on ohi.

”Omaan valmistumiseen sillä ei ole merkitystä, ettei ole muita suomalaisia. Toki jotain lähtötreenejä olisimme tehneet yhdessä, jos muut aiturit olisivat terveinä kisaan. Keskityn omaan juoksuuni”, Hurske sanoo.

”Mutta enhän minä täällä yksin ole. On paljon muitakin urheilijoita ja oma valmentaja (Marjukka Suihko).”

Moneen muuhun lajiin verrattuna 100 metrin aidoissa voi kilpailla ahkeralla rytmillä. Kotimaan gp-kisoissa on kaksi lähtöä illassa.

Hurske on juossut tänä vuonna 16 kisaa hallissa ja 13 kilpailua ulkona ennen Eugenea. Tamperelainen on juossut tänä kesänä parhaallaan 12,88, jolla hän on MM-osanottajien joukossa 26:s.

”Kisaaminen lisää varmuutta ja rutiinia onnistua eri lähtökohdissa. Joidenkin kisojen alla on ollut enemmän treeniä tai matkustamista. Olot ovat vaihdelleet Kuortaneen vesisateesta lämpimään. Ne kaikki lisäävät omaa valmiutta”, Hurske sanoo.

Kisakenttä lähellä

Reetta Hurske kertoo jännittävänsä MM-juoksuaan vasta kisapäivän aamuna.

MM-kisoissa alkuerät juostaan kello 11.20 paikallista aikaa lauantaina. Suomessa kello on silloin 21.20. Välierät ja finaalit juostaan samana iltana sunnuntaina (Suomessa maanantain vastaisen yönä).

”Nyt ei mene logistiikkaan paljon aikaa, kun asutaan ihan kentän vieressä. Joskus bussimatkaan voi mennä puoli tuntia. Pitää kuitenkin herätä neljästä viiteen tuntiin ennen kisaa. Olo on odottavainen ja mieli virkeä. Treenit ovat menneet hyvin ja olen tottunut aikaeroon. Ei ole mitään syytä olla huonolla fiiliksellä”, Hurske sanoo.

Suomessa Hurske harjoittelee yleensä iltapäivästä. Jos ohjelmassa on aamupäivän treeni, se alkaa noin kello 11.

Välieriin pääsee 24 aituria. Hurske arvelee, että jatkoon riittää 13 sekunnin pintaan ja alle menevä aika. Finaalin pääsy tekee tiukkaa.

”Sijoitus merkitsee alkuerissä paljon, että pääsee juoksemaan toisen kerran välierissä. Finaaliin pääsy vaatii superonnistumista.”

Viime vuonna olympiakisoissa Tokiossa huonoin välieräaika oli 12,75. Hurskeen ennätys on 12,78.

Monissa arvokisoissa välierissä on juostu kovempia aikoja kuin loppukilpailussa. Hurskeen mukaan se johtuu paljolti siitä, että aletaan runtata ja juosta väkisin, jolloin rentous katoaa.

Esimerkiksi Tokiossa kahden finalistin loppuaika oli yli 13 sekuntia. Olympiavoittaja Puerto Ricon Jasmine Camacho-Quinn juoksi 12,37. Camacho-Quinn on myös Hurskeen suosikki maailmanmestariksi.

Kokenut kisakävijä

Reetta Hurskeen kauden paras on 12,88.

Hurske on jo kokenut arvokisakävijä. Hän on ollut kaksi kertaa EM-kisoissa ja on toistaa kertaa MM-kisoissa. Tokiossa matka katkesi alkueriin ajalla 13,10.

Vuonna 2019 MM-kisoissa Dohassa hän sai kaksi juoksua: alkuerissä 12,96 ja välierissä 13,24. Vuonna 2018 hän juoksi Berliinissä EM-kisoissa kaksi eräjuoksua: 13,21 ja 13,20.

Vuoden 2016 EM-kisoissa Amsterdamissa hän juoksi alkuerissä 13,16 ja välierissä 13,40.

Kuinka paljon arvokisat vielä jännittävät 27-vuotiasta aitajuoksijaa?

”Jos nyt jo alkaa jännittää, on pikkaisen liian pitkä aika. Eiköhän se jännitys nouse kisa-aamuna ja toki voi vaikuttaa nukkumiseen edellisyönä. Keskittyminen on huipussaan, kun viimeiset verkat on tehty.”

Monen suomalaisurheilijan tapaan Hurskeen kauden päätavoite on elokuussa EM-kisoissa. Siellä finaalimahdollisuudet ovat jo eri luokkaa kuin Eugenessa, kun yhdysvaltalaiset ja Karibian juoksijat puuttuvat.

Naisten 100 metrin alkuerät lauantaina kello 21.20.