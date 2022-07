Siri Eskolan ennätysjahti jatkuu Kaupin huippuottelussa – Pesäkarhujen suurin tähti vierailee Kaupissa ehkä jopa viimeistä kertaa

Kaksinkertainen lyöjäkuningatar Susanna Puisto joutunee tällä kaudella luovuttamaan valtikan eteenpäin Siri Eskolalle.

Pesäkarhujen Susanna Puisto on ollut yksi pelätyimmistä lyöjistä viime vuosina naisten Superpesiksessä.

Aamulehti

Sunnuntaina Kaupissa nähdään naisten Superpesiksen tämän kauden toistaiseksi suurin ottelu.

Sarjakärjen Manse PP:n ja toisena olevan Porin Pesäkarhujen kohtaaminen on samalla kahden hurjan lyöjätykin välienselvittely.

Viimeistä kauttaan pelaava Pesäkarhujen Susanna Puisto on vienyt lyöjäkuningattaren kruunun kahtena viime vuotena. Nyt valta vaihtuu hyvin suurella todennäköisyydellä Mansen Siri Eskolalle, jonka tämän kauden lyöntivireensä on ollut ennennäkemätön.

Yhden runkosarjan aikana juoksuja on lyöty enimmillään 95. Tuohon ylsi Lapuan Virkiän Janette Lepistö kaudella 2018 yhteensä 26 ottelussa.

Eskolalla on 18 ottelun jälkeen jo 83 juoksua (11+72), ja pelejä on tämän kauden ottelu­määrillä jäljellä vielä kuusi. Hän on siis 110 juoksun tahdissa lyhyemmästä kaudesta huolimatta.

Eskolan kauden poikkeuksellisuuden voi nähdä alta. Grafiikassa vertailukohtina ovat Lepistön ennätyskausi ja Puiston viimevuotinen lyöjäkuningattaruuteen oikeuttanut tahti.

Kuviosta ilmenee muun muassa se, että Eskola on jäänyt kokonaan juoksuitta vain yhdessä ottelussa. Tuo tapahtui 29. toukokuuta Vaasassa Mailattarien vieraana.

”Tänään oli aika reipas vastatuuli lyönneille, eivätkä ne kantaneet kovinkaan pitkälle", kuvaili Mansen Saaga-Angelia Raudasoja tuon vähäjuoksuisen pelin jälkeen olosuhteita.

Eskolan suoritusten arvoa ei ainakaan laske se, että tällä kaudella juoksuja on lyöty selvästi viime kautta vähemmän, kun sarjan sisäiset tasoerot ovat pienentyneet.

Annettujen juoksujen keskimäärä joukkuetta kohden on pudonnut 7,07:stä 6,48:aan. Häntäpään joukkueista eniten juoksuja ottelua kohden on antanut Pöytyän Urheilijat (9,13), kun viime kaudella yli kymmenen päästetyn juoksun joukkueita oli neljä.

Fakta Pirkanmaalaiset pesäpallon lyöjäkuninkaalliset Miehet: Mikko Pennanen, Toijalan Pallo-Veikot (1945) Elmer Meilahti, Tampereen Pyrintö (1949 ja 1950) Naiset: Marita Karhunen, Mansen Pesäpallo (1984) Minna Luotonen, Mansen Pesäpallo (1985) Minna Vienola (o.s. Marjamäki), Ikaalisten Tarmo (1987, 1988 ja 1990) Lyöjätilasto, tilanne 22.7. 1. Siri Eskola, Manse PP 11+72 2. Susanna Puisto, Pesäkarhut 2+56 3. Sara Kujanen, Kirittäret 1+44 4. Janette Lepistö, Virkiä 1+42 5. Eveliina Kesti, Fera 0+40

Kunnariennätyskin realismia

Myös kunniajuoksuissa Eskola lähestyy uhkaavasti yhden kauden ennätystä 11 kunnarillaan. Historian saatossa 13 kunnariin on yltänyt vain kaksi lajilegendaa: Tuula Rantanen vuonna 1964 ja Päivi Ikola vuonna 1991.

Kunnarimäärän suuruudesta kertoo jotain se, että ennen tätä kautta Eskolalla oli urallaan runkosarjassa 131 ottelussa yhteensä seitsemän kunnaria.

Mikäli Eskola pystyy pitämään ykköspaikkansa myös kärkilyöntitilastossa, olisi hän ensimmäinen lyöjä- ja kärkilyöntitilaston samana vuonna voíttanut pelaaja sitten Katja Saaren (2005).

Koko uran tilastoissa Eskola, 24, häviää vielä selvästi Puistolle, 33. Tämän kauden lyödyillä juoksuillaan Pesäkarhujen tähti on noussut uratilastossa kaikkien aikojen lyöjätilaston kolmospaikalle.

Mikäli lopettamispäätös pitää, sunnuntain kärkipeli on Puistolle viimeinen Kaupissa runkosarjassa. Täten on myös mahdollista, että se on ylipäätään hänen viimeinen pelinsä Tampereella.

Manse PP–Porin Pesäkarhut Kaupin stadionilla sunnuntaina 24. heinäkuuta kello 17.