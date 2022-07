Tuleeko Niklas Anttilasta ensimmäinen suomalainen frisbeegolfin major-voittaja? – ”Saan elää unelmaani”

Euroopan mestari Niklas Anttila, 20, on jo tuhansien nuorten frisbeegolfareiden esikuva. Lähivuosina hänestä voi tulla Suomen ensimmäinen major-turnauksen voittaja.

Nokia

Suomen tämän hetken parhaasta frisbee­golfarista Niklas Anttilasta, 20, olisi voinut kehittyä kelpo jääkiekkoilija tai salibandyn pelaaja, ellei hän olisi sattumalta syksyisenä päivänä 2015 nähnyt kiinnostavia kiekkoja kuopiolaisessa urheiluliikkeessä.

”Olen ihan pienestä pitäen tykännyt heittää kaikenlaisia asioita – kiviä, käpyjä, keppejä tai ihan mitä vain käteen on osunut – ja kokeilla, miten ne lentävät ja kuinka pitkälle. Silloinkin tuli tunne, että tuota on päästävä testaamaan.”

Hetkeä myöhemmin Anttila oli läheisellä kentällä kokeilemassa, miten frisbeekiekko lentää.

”Innostus lajiin syttyi heti, mutta oli jo myöhäinen syksy ja pääsin kunnolla tutustumaan lajiin vasta seuraavana keväänä 2016. Sen jälkeen olen tehnyt tätä intohimoisesti.”

Anttila huomasi olevansa lahjakkuus lajissa.

”Tajusin nopeasti, etten heitä kiekkoa pisimmälle, mutta olen tarkka heittäjä. Se on tosi hyvä ominaisuus tässä lajissa. Pituudesta ei ole hyötyä, jos suunta ei ole oikea.”

”Heittotekniikan pitää olla luontaisesti toistettava. Mitä yksikertaisempi liike, jossa ei ole mukana mitään ylimääräistä heiluntaa, sitä paremmin heitto toimii”, Anttila avaa lajin saloja.

Näin lähtee Niklas Anttilan rystyheitto. Heitossa tärkeää on luontainen toistettavuus, Anttila toteaa.

Ammattilainen

Anttila hioi taitojaan aktiivisesti ja kirjoitti siinä sivussa ylioppilaaksi, mutta koko ajan tavoitteena oli ammattilaisuus. Se toteutui nopeasti, kun hän sai sopimuksen frisbeegolfmerkki Discmanian kanssa.

”Alkuun se mahdollisti kilpailuihin osallistumiseni, nykyään tienaan jo ihan kuin aikuiset. Kisoista tulevat palkintorahat ovat vain pieniä bonuksia. Voittaminen ja halu olla jonain päivänä kaikista paras on se juttu, joka itseäni kiehtoo eniten ja ajaa minua urheilijana eteenpäin.”

Anttilan kehitys on ollut nopeaa. Hän voitti ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruutensa jo 18-vuotiaana 2020, viime kesänä tuli Euroopan mestaruus.

”EM-kulta oli siinä mielessä yllätys, että se tuli poikkeuksellisen pitkäväyläisellä radalla. Ajattelin, että se saattaa olla etu pahimmille kilpailijoille, mutta tasainen tarkkuuteni kaikilla kierroksilla riitti ykköspaikkaan”, Anttila kertaa.

Unelma käy toteen

Anttila suoritti viime vuonna asepalveluksensa Karjalan lennostossa.

Sen jälkeen hän on voinut keskittyä frisbeegolfiin ilman mitään häiriötekijöitä.

”Saan elää unelmaani. Treenaan talviaikaan heittämistä kolme kertaa päivässä. Lisäksi käyn salilla useamman kerran viikossa ja venyttelen aktiivisesti.”

Anttilan olemus ja päättäväisyys karistaa kertavilkaisulla luulot, että frisbeegolf olisi jonkinlaista harrastelua.

Maailman parhaille se on huippu-urheilua. Ja yhä laajemmin kaikkialla sellaiseksi muuttuu.

”Suomessa kehitys on ollut huimaa sen viiden vuoden aikana, mitä itse kisoissa olen ollut mukana. Harrastajamäärät ovat moninkertaistuneet ja kenttiä on rakennettu satoja ympäri maata.”

Niklas Anttila (oik.) otteli keskiviikkona Presidents Cupin reikäpelissä Yhdysvaltain joukkueen Eagle McMahonia vastaan. Eurooppa kärsi kisassa jo kymmenennen perättäisen tappion.

Nuorten idoli

Anttila ei vielä ole laajasti valtakunnallisissa urheilu-uutisissa paistatellut, mutta silti hän on jo nyt tuhansien nuorten suuri idoli.

Tämä paljastuu Nokialla pidettävän European Openin aattona tehtävän haastattelun yhteydessä.

Kun Anttila ilmestyy Nokian jäähallin eteen, saman tien ympärille ryntää runsas rinki omiin kiekkoihinsa suosikkinsa nimmarin haluavia tyttöjä ja poikia.

”Kun järjestimme etukäteen ilmoitetun fanitilaisuuden, kirjoitin lyhyessä ajassa 720 nimmaria. Se tuntui jo kädessäkin”, Anttila kertoo.

Anttila on tämän viikon maailmanlistalla (rating-luku 1030) parhaana suomalaisena sijalla 26. Eurooppalaisista edellä on vain Nokiallakin kilpaileva Saksan Simon Lizotte (8. – 1041).

”Parhaat pelaajat tulevat Yhdysvalloista. Jenkeissä lajin perinteet ovat pisimmät. Lizottekin asuu USA:ssa vakituisesti, koska siellä pääsee harjoittelemaan huippuoloissa. Itse aion viettää pääosan ensi talvesta Espanjassa, Anttila suunnittelee.

Nokian European Openilla on tänä vuonna Major-luokitus. Näitä arvostetuimpia turnauksia on vuodessa aina vain neljä. Palkintorahaa sunnuntaina huipentuvassa tapahtumassa on jaossa 100 000 euroa.

Kisan suurin voittajasuosikki on Paul McBeth, joka on ollut Nokialla ykkönen jo viisi kertaa peräkkäin. Arvostettuja Major-titteleitä hänellä on 16 – eniten aktiivipelaajista.

”Seuraava iso tavoitteeni on voittaa ainakin yksi Major-kisa. Tuskin se tulee vielä tänä viikonloppuna, mutta loistavalla pelillä voi olla mahdollisuudet top 5 -sijoitukseen.”

Yksi asia tekee Nokian kisasta jopa jenkkiammattilaisten mielestä ylivertaisen.

”Missään päin maailmaa ei ole läheskään näin paljon yleisöä. Viimeksi finaalipäivänä täällä oli noin 4 000 katsojaa – ennakkotietojen mukaan tänä vuonna rikotaan 5 000:n raja. Se tekee tästä tapahtumasta erityisen jokaiselle ammattilaiselle”, Anttila hehkuttaa.