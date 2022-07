Farmaseutti Eveliina Määttänen, 26, on töissä apteekissa ja jahtaa saavutusta, johon on pystynyt vain yksi suomalainen nainen

Eveliina Määttänen on kauden suomalainen juoksukomeetta, josta voi pian tulla toinen kaksi minuuttia 800 metrillä alittanut suomalaisnainen.

Eveliina Määttänen Eugenen yliopistoalueen kampuksella, jossa urheilijat asuvat. ”Koen, että minulla on mahdollisuudet kaikenlaisissa juoksuissa, myös kovavauhtisessa alkuerässä.”

Eugene

Tähti on syttynyt, juoksukomeetta.

Niin voi hyvällä syyllä sanoa uudesta suomalaisesta 800 metrin juoksijasta Eveliina Määttäsestä, joka on tehnyt tällä kaudella kansainvälisen läpimurtonsa.

Keravalainen on parantanut kolme kertaa ennätystään kahdella ratakierroksella, jonka hän juossut loppuun asti koko urallaan vain yksitoista kertaa. Niistäkin seitsemän tänä kesänä ulkona ja talvella kolme hallissa.

MM-kisoihin Määttänen tuli ajalla 2.01,14. Hänestä voi pian tulla toinen suomalaisnainen, joka on juossut 800 metriä alle kahden minuutin.

Sara Kuivisto alitti rajan vuosi sitten olympiakisoissa Tokiossa ajalla 1.59,41.

”Periaatteessa kaksi minuuttia voi alittua milloin vain, vaikka täällä. En ota siitä painetta, mutta koen, että minulla on siihen kaikki edellytykset. Saa se tulla, jos on tullakseen”, 26-vuotias Määttänen sanoo.

Naisten 800 metrin alkuerät juostaan MM-yleisurheilussa varhain perjantaina Suomen aikaa kello 3.10.

Alkujaan myös Kuiviston piti juosta Hayward Fieldin stadionilla Eugenessa, mutta hän sai piinallisen suolistoloisen talvella MM-halleissa Belgradissa.

Kuivisto aloittaa kilpailukautensa MM-kisojen jälkeen Jyväskylässä.

Kaksikon kiinnostava ja odotettu kohtaaminen nähdään siis aikaisintaan elokuun alussa Kalevan kisoissa Joensuussa. Molemmat pääsevät myös elokuun EM-kisoihin, jos ovat kunnossa.

Talvella Määttänen ja Kuivisto juoksivat samassa 800 metrin hallikisassa Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Uppsalassa. Kuivisto juoksi SE:n 2.02,64. Määttänen oli neljäs ajalla 2.07,42.

”Emmeköhän me Saran kanssa tänä kesänä vielä ehditä kisata. Kuulumisia ollaan vaihdeltu”, Määttänen sanoo.

Laji vaihtoon

Kokonaan piilossa Määttänen ei ole ollut juoksijana. Viisi vuotta sitten hän juoksi 400 metrin aidoissa ennätyksensä 58,07. Vuonna 2019 hän voitti aidoissa Suomen mestaruuden, mutta kaksi seuraavaa kesää meni piloille takareisivamman takia.

Päätöksen lajinvaihdosta hän teki viime syksynä sen jälkeen, kun takareisi kipeytyi uudestaan aitajuoksuharjoittelussa.

”Syystä tai toisesta vaivat alkoivat uudestaan. Oli fiilistä, että näinköhän pystyn enää harjoittelemaan tällä reidellä. Halusin juosta ja kilpailla kovalla tasolla, mutta se vaati myös kovaa treeniä”, Määttänen kertoo.

”Kotona juteltiin, ja tuli sitten ajatus, että jospa käännettäisiin se kasin kortti esiin ja kokeiltaisiin sitä. Ajattelin, että voisin pärjätä 800 metrillä, ja hyvin se on lähtenytkin liikkeelle.”

Tuttu valmentaja

Määttänen päätti asiasta yhdessä slovenialaisen valmentajansa ja puolisonsa Jan Petracin kanssa. Petrac on entinen keskimatkojen juoksija. Pari tutustui harjoitusleirillä, ja Petrac on valmentanut Määttästä vuodesta 2019 alkaen.

Suomessa Petrac valmentaa myös HKV:n juoksijaa Moona Latvalaa, joka on juossut tällä kaudella 800 metriä aikaan 2.10,22.

Lisäksi Petrac valmentaa viittä slovenialaista, joista Žan Rudolf juoksee 800 metriä Eugenessa.

Slovenia on tuttu maa myös Määttäselle.

”Slovenia on ihmeellinen maa, ja siellä on kaunis luonto. Slovenian kieltä tosin osaan vain muutaman sanan.”

Eveliina Määttänen juoksemassa 400 metriä Ruotsi-ottelussa Tukholmassa vuonna 2015.

Uudet painopisteet

Kun matka vaihtui, myös harjoittelu muuttui. Nyt painopiste on nopeuskestävyydessä. Aitatekniikkaa ei tarvitse enää treenata.

”Harjoittelu on muuttunut totaalisesti. Se on tuntunut sopivan minulle erinomaisesti, eikä takareisikään ole vaivannut.”

Radalla Määttäsen tavaramerkkinä on vahva loppukiri. Se mahtaa olla perua aitajuoksusta.

”En tiedä, tuleeko se sieltä, mutta sellainen ominaisuus on ilmennyt tällä kaudella. Uskon, että aitajuoksusta on hyötyä.”

Taktiikoiltaan 800 metriä ja 400 metrin aidat ovat kaksi eri lajia. Sen tietää nyt myös Määttänen.

”Kilpailutilanne on todella erilainen kuin aidoissa, jossa on oma rauha ja rata. Kasilla on tietyllä tapaa tuuristakin kiinni, miten juoksu etenee. Ei voi itse vaikuttaa siihen, miten muut juoksijat siinä asettuvat”, Määttänen sanoo.

Tämän kesän juoksuissa hän on mennyt muutaman kerran pussiin – muiden juoksijoiden sumppuun – ja joutunut koukkaamaan sieltä ulos.

”Pitää olla koko ajan hereillä ja valmiina tekemään päätöksiä kisan aikana.”

Töiden mukaan

Urheilijana Määttänen on vielä siinä tilanteessa, että hän käy päivätöissä. Hän on farmaseuttina Keravan keskusapteekissa.

MM-kisoihin Määttänen otti palkatonta vapaata. Kesäloma on EM-kisojen aikana 15.–21. elokuuta.

”Koen, että työnteko sopii minulle sopivassa määrin urheiluun yhdistettynä. Se on ihan hyvä kombo. Tänä kesänä on tullut työpaikalla paljon onnitteluja, ja työkaverit seuraavat kisojani.”

Apteekissa Määttänen tekee kuuden tunnin työvuoroja viitenä päivänä viikossa, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Treeniohjelma suunnitellaan työvuorojen mukaan.

”Niiden mukaan katsotaan, treenaanko aamulla ja heti töiden perään toisen kerran vai treenaanko vain kerran päivässä. Se on sellaista aikataulupeliä.”

Naisten 800 metrin alkuerät perjantaina kello 3.10.