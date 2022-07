Eskola on enää 12 lyödyn juoksun päässä Janette Lepistön ennätyksestä.

Siri Eskola on pelannut sekä Itä–Lännessä että sarjapeleissä siepparin ja jokerin rooleissa. Helsingissä Eskolan oli vuoro pelata jokeripaidassa.

Naisten Superpesiksen kuluvan kauden paras sisäpelaaja Siri Eskola osoitti keskiviikkona jälleen kerran vaarallisuutensa. Manse PP:n lyöjätykin hurjastelusta joutui vastustajan ominaisuudessa kärsimään tällä kertaa Roihuttaret.

Avausjaksolla yhden juoksun lyönyt Eskola pamautti Helsingissä toisella jaksolla kaksi ajotilannekunnaria, joten illan saldoksi kertyi 2+7 lyötyä. Hänen johdollaan Mansen voittolukemat olivat 2–0 (3–1, 8–0).

Sarjan häntäpäässä olevasta ja vähiten juoksuja lyöneestä Roihuttarista ei ollut kotonaankaan haastamaan Mansea millään saralla, vaikka sarjakärkikään ei esittänyt parasta peliään.

Ensimmäisellä jaksolla helsinkiläiset saivat vielä kohtuullisesti rakennettua tilanteita, mutta toisella heidän sisäpelinsä kuivui täysin kokoon.

Mansen ylivoimaa ei haitannut edes Anna Ala-Kauhaluoman ja Senni Sallisen puuttuminen. Jasmin Andreasen tuurasi Sallista lukkarina jälleen onnistuneesti.

Ennätys lienee enää ajan kysymys

Yhden runkosarjan lyötyjen juoksujen ennätys alkaa Eskolan kohdalla olla enää ajan kysymys.

Siepparin ja jokerin rooleissa vaihdelleella Eskolalla on nyt koossa 83 (11+72) lyötyä juoksua, kun Lapuan Virkiän Janette Lepistön yhden kauden ennätys vuodelta 2018 on 95 (9+86) juoksua. Hän on lyönyt alkukaudella enemmän juoksuja kuin viisi naisten Superpesiksen joukkuetta.

Manseen täksi kaudeksi Kirittäristä siirtyneen Eskolan aiempi runkosarjan lyötyjen juoksujen ennätys oli rikkoutunut jo aiemmin. Kaudella 2019 hän löi Kirittärissä 22 ottelussa 2+69 juoksua.

Lyöjätilastossa kakkosena olevalla Porin Pesäkarhujen Susanna Puistolla lyötyjä on 2+55 ja otteluita kaksi vähemmän. Sunnuntaina Kaupissa nähdäänkin huippukotiuttajien taistelu, kun Pesäkarhut vierailee uudella stadionilla ensimmäistä kertaa.

Toinen huippupeli on luvassa perjantaina 29. heinäkuuta, kun Manse matkaa Jyväskylään Kirittärien vieraaksi.