Lauri Hollo ennakoi, miten miesten keihäskarsinta sujuu suomalaisilta.

Nyt on se päivä, kun keihäsmiehet päästetään Eugenen MM-yleisurheilussa irti karsintalaitumelle. Suomalaisittain odotukset ovat tietenkin korkealla.

Tilanne on tuttu. Kovin monta kisapäivää ei ole jäljellä, Suomi on yhä ilman mitalia – odotukset asetetaan jälleen keihäänheittopaikalle. Ensin on kuitenkin päästävä loppukilpailuun, eikä sekään ole mikään läpihuutojuttu.

Oliver Helander on maailmantilaston nelonen Turun huippuheitollaan 89,83. Kokenut Lassi Etelätalo on aina osannut tulla puskista juuri oikealla hetkellä. Niin hän teki myös viime vuonna Tokion olympialaisissa sijoittumalla finaalissa kahdeksanneksi. Siinä, missä Etelätalo on mennyt jokaisessa uransa kolmessa arvokilpailussa finaaliin, Helander ei ole onnistunut tekemään sitä vielä kertaakaan kolmella yrityksellään.

Helander on toki suomalaisista se mies, jolla on suurin mitalipotentiaali. Mutta huippuheittoja hänen urallaan on tullut kovin harvakseltaan. Itseluottamukselle tekisi gutaa kiskaista itsensä finaaliin heti ensimmäisellä heitolla. Sen jälkeen kaikki on mahdollista. Finaaliin riittänee 84–85 metrin kiskaisu. Sekin vaatii uransa aikana hurjan paljon loukkaantumisista kärsineeltä Helanderilta erinomaista heittoa ja Etelätalolta venymistä. Jos Toni Keränen heittää itsensä finaaliin, se on suuren luokan yllätys. Onneksi sellaisiakin aika ajoin nähdään.

Kauden suuri yllättäjä Eveliina Määttänen astelee 800 metrin alkueriin. Hänen ennätyksensä 2.01,14 kestää jo kansainvälisen vertailun. Sopivassa alkuerässä ja onnistuneella taktisella esityksellä välieräpaikka ei ole missään tapauksessa mahdoton. Määttänen on parantanut kauden mittaan ennätystään koko ajan, vieläkö siitä lohkeaisi? Toki tänään ei juosta ennätyksistä, ainoastaan jatkopaikasta. Oletusarvo kuitenkin on, että jo alkuerissä painellaan kahden minuutin pintoihin, jopa alle.