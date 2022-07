Patrik Niklas-Salminen kävi syvissä vesissä talven aikana – Kovia kokenut taistelija löysi uuden kipinän nelinpelistä

Tampereen kasvatti keskittyy tulevien viikkojen aikana Challenger-turnausten nelinpeliin.

Tampereen kasvatilla Patrik Niklas-Salmisella on takanaan raskas tennisvuosi.

Vaikeita aikoja kokenut taistelija palasi tositoimiin vuosi sitten juuri Tampere Openissa leikkausta vaatineen rannevamman jäljiltä – eikä urheilu-ura ole ollut ruusuilla tanssimista senkään jälkeen.

”Takana on vaikea vuosi. Ei ole hymyilyttänyt hirveästi, kun kaksinpelin ranking on tippunut niin paljon. On ollut haastavaa löytää omaa peliä – ja sen tuomaa iloa ja nautintoa”, Niklas-Salminen kuvaili.

Niklas-Salminen myönsi käyneensä syvissä vesissä joillakin viikoilla.

”Sieltä noustiin kuitenkin aina pinnalle ja tultiin takaisin positiivisten juttujen avulla.”

Lopettaminen lähellä

Myös lopettaminen kävi mielessä.

”Tiedän, että on elämää tenniksen jälkeenkin. Löytyy paljon muutakin tekemistä. Pitää kuitenkin muistaa, että tämä elämä on tässä ja nyt. Ei voi ajatella niin, että palaa kentille viiden vuoden tauon jälkeen. Silloin se on myöhäistä.”

Toipilas löysi usein henkireiän ja valonpilkahduksen nelinpelistä.

”Nautin tällä hetkellä dubbelista enemmän singlestä. Siksi ohjelmassa on ollut tavallista enemmän nelinpeliä. Olen saanut siinä enemmän itsestäni irti ja tuntenut oloni paljon vapautuneemmaksi. On tullut hyvä fiilis.”

Niinpä Niklas-Salminen keskittyy tulevien viikkojen aikana Challenger-turnausten nelinpeliin ja osallistuu kaksinpelin karsintoihin, jos aikataulu niin sallii.

”Katsotaan nyt, miltä nelinpelielämä tuntuu. Se on erilaista kuin kaksinpelielämä. Aika näyttää, onko muutos pysyvä vai ei.”

Patrik Niklas-Salmisen on löytänyt taas intoa tennikseen vaikeamman vaiheen jälkeen.

Terveys on tärkein määrittävä tekijä.

”On tuntunut oudolta, kun ei satu mihinkään. Kaksinpelit ovat paljon haastavampia. Niitä seuraa aika kovia ja raastavia kipuja. Rasitus on niin paljon suurempi.”

Peli yski

Niklas-Salminen, 25, lähti haastamaan Lorenzo Giustinoa (ATP–261) toiveikkaana lupaavasti sujuneiden treenien jälkeen. Siihen nähden peli yski pahasti.

Niklas-Salminen hävisi Tampere Openin italialaiselle lukemin 2–6, 3–6.

”Heikko esitys. Syöttö ja kämmen olivat pahasti hukassa – eikä mikään muukaan toiminut. Tommoisella pelillä ei voi voittaa”, Niklas-Salminen summasi tiistai-illan kamppailun jälkeen.

Tuoreen Suomen mestarin Eero Vasan taival päättyi Harold Mayotin käsittelyssä.

Ranskalainen pehmitti villin kortin saaneen suomalaisen tiistain päiväottelussa lukemin 6–4, 6–4.

”Sain pelini kulkemaan aika hyvin. Jäi pienestä kiinni”, Vasa tuumi.