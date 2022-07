Ennakoinnissa keskiviikon ja torstain välisen yön suomalaiset yleisurheilun MM-kisoissa.

Keskiviikkona tulessa on kolme suomalaista. Viivi Lehikoinen juoksi itsensä alkueristä jatkoon 400 metrin aitojen välieriin ajalla 54,95.

Lehikoinen on päässyt tällä kaudella loistavaan vauhtiin ja parantanut kesän aikana ennätystään jo 0,62 sekuntia. Moni ennusmerkki viittaa siihen, etteivät ennätysparannukset tähän jää. Finaalipaikka vaatisi toki täydellistä juoksua ja isoa jytkyä, mutta täysin poissuljettua se ei ole, joskaan ei myöskään kovin todennäköistä.

Sanne Erkkola on mukana naisten keihäskarsinnassa. Hän heitti Oulun rankingkilpailuissa juuri oikeaan aikaan ja paikkaan ennätyksensä 60,18. Ikävämpi fakta on se, että ennen sitä ja sen jälkeen taso on ollut 54 metriä.

Ensimmäinen aikuisten arvokilpailu menee 28-vuotiaalla turkulaisella kokemuksen keräämisen piikkiin. Toivottavasti tulisi sentään sellainen 57-58 metriä, silloin voisi poistua kisoista pystyssä päin ja kohtuu hyvillä mieliin hiomaan kuntoa EM-kilpailuihin.

Kolmas suomalainen on esteet sileän juoksuihin vaihtanut Camilla Richardson 5000 metrillä. Myös hän juoksi ennätyksensä Oulussa, aika oli 15.30,08.

Juoksuseuraa ei juuri ollut vaan Jukka Keskisalon valmentama Richardsson joutui taittamaan lähes koko matkan yksin. Voisi ihan perustelluin syin odottaa, että 15.20, ehkä hieman allekin, on nyt mahdollinen. Finaalipaikkaan ei sekään kivikovassa seurassa tosin riitä.