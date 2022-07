Lauri Hollo arvioi neljännen MM-kisapäivän suomalaissuoritukset.

Kolmiloikan karsinnassa ennätyksensä 14,48 hypännyt Kristiina Mäkelä jutteli ennen finaalia tavoittelevansa vain mitalia. Heti finaalin alussa nähtiin, että siihen tarvitsee tänään hypätä järisyttävän pitkälle.

Jo avauskierroksen jälkeen kolmella hyppääjällä oli taulussa 14,53 tai enemmän. Mäkelä ei saanut finaalihyppyihinsä samanlaista lentoa kuin karsinnassa. Tulos oli vaatimaton 14,18, sijoitus kitkerästi yhdeksäs, joten kolme viimeistä hyppyä jäi hyppäämättä. Suomalaisen kilpailu oli valitettavasti kovin tuttu hänen uralleen: hyvän karsinnan jälkeen finaaliin ei riitä jostain syystä enää paukkuja. Liekö kyse henkisen vai fyysisen puolen pettämisestä? Neljä hyppääjää ylitti 14,70, joten taso oli kova. Pronssiin tarvittiin 14,72.

Alisa Vainio juoksi maratonilla mainiosti sijalle 16. Hän ei lähtenyt hulluttelemaan vauhdilla, vaan paineli tasaisesti ennätysvauhtinsa mukaisesti noin 2.29-tahtia. Loppupuolella tilastoissa kovempia selkiä alkoi tulla koko ajan vastaan. Vainio piti päänsä ja säilytti vauhtinsa, loppuaika oli oikein hyvä 2.30,29.

Vainio oli jopa neljänneksi paras eurooppalainen. Toki osa eurooppalaisista tähtää vain EM-kilpailuihin, osa syksyn rahamaratoneille. Silti on täyttä realismia, että jos palautuminen onnistuu, Vainiolla on Münchenissa kaikki mahdollisuudet ainakin kymmenen parhaan joukkoon. Palautumisaikaa on tasan 28 päivää, sillä EM-maraton juostaan heti kilpailujen avauspäivänä. Aikaero ja matkustus huomioiden haaste on kova.

Salla Sipponen heitti naisten kiekon karsinnassa täysin tämän kesän omalle perustasolleen eli 57,18. Hän on tällä kaudella ylittänyt ensi kertaa urallaan 60 metriä. Nyt sellaista heittoa ei taskusta löytynyt. Finaaliin olisi tarvittu niinkin vaatimaton tulos kuin 61,12. Sipposen sijoitus oli lopulta 26:s.

Anniina Kortetmaa juoksi 200 metrillä perusjuoksun 23,51. Hän oli yksi niistä, jotka pääsivät mukaan täydennysurheilijoina aivan viime metreillä. Kauden perustason mukainen aika, muttei venymistä. Sijoitus oli 38.