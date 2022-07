Kristiina Mäkelä koki taas yhdeksännen sijan kirouksen: ”Jos juoksu ei kulje, ei ole muuta jossiteltavaa”

Domikan Thea Lafond pudotti viimeisellä hypyllään Mäkelän kolmelta viimeiseltä kierrokselta.

Eugene

”Ärsyttää, miksei voi kerran onnistua toista päivää putkeen”, Kristiina Mäkelä purki turhautumistaan MM-yleisurheilun kolmiloikkakisan jälkeen.

Mäkelä kertoi jo tunnelmistaan Hayward Fieldin stadionin uumenissa, kun loikkakisan kahdeksan parasta jatkoivat kilpailuaan mitaleista.

”Siellä minunkin pitäisi olla, ei täällä. Tällaista on urheilu välillä. Nyt oli kahdeksan parempaa. Ei voi mitään, ei vain juoksu kulkenut”, Mäkelä sanoi.

Mäkelälle kävi Eugenessa samalla tavalla kuin yleensä aina ennenkin arvokisoissa. Hyvää karsintaa seurasi huono finaali.

Lauantain karsinnassa Mäkelä loikki ennätyksensä 14 metriä ja 48 senttiä. Hän oli karsinnan toiseksi paras hyppääjä.

Jälleen sija 9

Finaalissa Mäkelän kolmen hypyn sarja oli: 14,18, 14,15 ja 14,10.

Vielä ennen pienen saarivaltion Dominikan Thea Lafondin viimeistä hyppyä Mäkelä oli kahdeksas ja menossa jatkoon. Lafond hyppäsi kolmannellaan 14,43 ja ohitti Mäkelän.

”Vähän tiesin sen jo siinä vaiheessa, kun viimeinen hyppyni epäonnistui. Lafond on ollut varma tekijä koko kauden, jos hän ei astu yli”, Mäkelä sanoi.

Kesäkuussa Mäkelä voitti Lafondin Orimattilan Tähtikisoissa.

”No joo, mutta hän oli silloin hypännyt kaksi muuta kisaa viikossa. Ensinnäkin hullua, että tekee niin, mutta peli oli melkein selvä kolmannen hyppyni jälkeen.”

Näin Mäkelä jäi jälleen hänelle tutulle yhdeksännelle sijalle arvokisoissa. Hän oli samalla sijalla myös EM-kilpailuissa vuosina 2016 ja 2018, samoin viime talven MM-halleissa.

”En tiedä onko se kirous, mutta maailmasta löytyy kahdeksan parempaa. Miettikää, että vain kahdeksan parempaa. Se on pienestä kiinni”, Mäkelä sanoi.

Vuosi sitten Mäkelä oli Tokion olympiakarsinnassa kahdestoista ja finaalissa yhdestoista.

Vuoden 2019 MM-kisoissa Dohassa Mäkelä oli karsinnassa kuudes ja finaalissa kahdestoista. Rion olympiakisoissa hän oli karsinnassa viides ja finaalissa jälleen kahdestoista.

Kristiina Mäkelä oli MM-finaalin 9:s.

Mäkelä karsiutui MM-finaalin kolmelta viimeiseltä kierrokselta viimeisellä hypyllä.

Palautuminen toimi

Karsinnan ennätysloikkiensa jälkeen Mäkelä sanoi,että kroppa tuntui ”freessiltä”, vaikka hänellä oli karsinta-aamuna huono olo ja huimasi.

Vaisuja finaalihyppyjään Mäkelä ei pannut huonon palautumisen piikkiin.

”Aika hyvin palauduin ja vire oli hyvä verryttelyssä. En tehnyt mitään ylimääräistä. Mutta huomasi, että se pieni naksahdus, jolla tehdään tosi hyvä tulos, puuttui. Tasaisella tekemisellä ei pääse maailman huipulle”, Mäkelä kertoi.

”Kaikki on mennyt tähän asti kivasti, vaikka on ollut haasteita. Elämä opettaa. Pitää hakata välillä päätä seinään. On ollut polvileikkausta ja valmentajan vaihdosta, mutta olen aina selviytynyt. Se näyttää tylsältä tilastoissa.”

Tuomas Sallinen vaihtui Mäkelän valmentajasi vuonna 2018.

”Aina voi miettiä, että olisiko valmentajaa pitänyt vaihtaa jo aikaisemmin”, Mäkelä sanoi.

Kristiina Mäkelän mielestä juoksu ei kulkenut toivotulla tavalla MM-finaalissa.

Venezuelan Yulimar Rojas on tällä hetkellä maailman ylivoimaisin yleisurheilija lajissaan.

Vastatuulta

Tuulen suunta ja nopeus vaihtelivat finaalin aikana. Useat Mäkelän kilpakumppanit saivat hypätä hyvään myötätuulisaumaan.

”Tuulet olivat haastavat. Lähdin toisen vastatuuleen, mutten edes tuntenut, että se oli vastatuuli. Se tuntui minusta myötätuulelta. Se vaikeutti askelmerkkiä. Ensimmäinen ja kolmas hyppy osuivat lankun takareunaan ja vain keskimmäinen osui, että pääsi edes vähän ponnistamaan.”

Vain Mäkelän viimeiseen hyppyyn osui myötätuuli (+1,3). Ensimmäisessä ja kolmannessa oli vastatuulta 0,9 ja 0,6 metriä sekunnissa.

”En vain päässyt lankulle. Joko jäin kauaksi tai en päässyt siitä ponnistamaan, että loikka olisi lähtenyt. Perustasoista tallaamista”, Mäkelä sanoi.

Mäkelän jatkosta pudottaneessa Lafondin hypyssä oli myötätuulta 0,7 metriä sekunnissa, mutta esimerkiksi Yulimar Rojasin voittohypyssä 15,46 myötätuuli oli reipasta (+1,9).

”Jos juoksu ei kulje, ei ole muuta jossiteltavaa”, Mäkelä sanoi.

Rojas oli kisassa tutun ylivoimainen. Jamaikan Shanieka Ricketts hyppäsi MM-hopeaa (14,89) ja Yhdysvaltojen Tori Franklin pronssia (14,72).

Mäkelä oli finaalissa Portugalin Patrícia Mamonan jälkeen toiseksi paras eurooppalainen. Jos EM-kisat olisi pidetty nyt, Mäkelä olisi saanut hopeaa.

”EM on taas uusi kisa. Siellä on kuitenkin taas kaksitoista yrittämässä finaalissa.”