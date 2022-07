Lauri Hollo arvioi, että 400 metrin aituri Viivi Lehikoiselle jopa finaalipaikka MM-kisoissa voi olla mahdollinen. Siihen tarvittaisiin uusi Suomen ennätys.

Viivi Lehikoiselle on kokemusta jo viime kesän Tokion olympialaisista.

Päivän suomalaisnimi on 400 metrin aituri Viivi Lehikoinen. Hän oli junioritähti, joka näytti jo kadottaneen punaisen langan urallaan. Lehikoinen voitti 17-vuotiaiden EM-kultaa vuonna 2016 ja seuraavana vuonna 19-vuotiaiden EM-pronssia.

Sitten tuli erittäin vaikeita vuosia. Jopa lajipiireissä häntä pidettiin menetettynä lupauksena.

Siirtyminen sveitsiläisen huippuvalmentajan Laurent Meuwlyn talliin vuonna 2020 on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi uralla. Lehikoinen on parantanut kauden aikana juoksuaan koko ajan, ennätys on nyt 54,80 eli alle 0,2 sekunnin päässä Tuija Helanderin SE-ajasta 54,62.

Helander itse on kommentoinut Lehikoisen juoksuja katsoessaan, että arvelee tämän juoksevan vielä tällä kaudella noin 54,2.

Lehikoinen on kisatilaston 19:s, joten välieräpaikka aukeaa hyvällä normaalilla juoksulla. Olisihan se hienoa pyssyttää SE maailmanmestaruuskilpailuissa.

Finaalipaikkakaan ei ole täysin mahdoton. Siihen pitänee juosta Helanderin mainitsema 54,20.

Tilastot ovat kuitenkin aina tilastoja. Esimerkiksi naisten 400 metrin sileän kisatilaston 24:s aika oli 51,18, mutta välieriin mentiin ajalla 52,18.

Miesten 24:s tilastoaika oli 45,34, välieräpaikan sai ajalla 46,18. Aitamatkalla välieriin riitti 50,19, vaikka tilastojen mukaan siihen olisi pitänyt juosta 49,20.

Aidoissa on mukana myös illan toinen suomalainen, Kristiina Halonen. Hän on kisatilaston kolmanneksi viimeinen ajallaan 56,76.

24-vuotias lappeenrantalainen juoksi jo 2019 lupaavasti 58,41. Sitten iski vammakierre, 2020 ei kilpailuja lainkaan, viime kesänä 59,35, Kalevan kisoissa hän viipyi yli 61 sekunnin.

Kukaan tuskin tuolloin ennusti, että Halonen olisi MM-edustaja. Hän kuntoutti itsensä rauhassa juoksuvireeseen ja on tehnyt väkevän paluun.

EM-kilpailut ovat pääasia, mutta mielenkiintoista nähdä Halosen esitys Eugenessa. Ennätysparannus on hyvissä oloissa mahdollinen.

Muita suomalaisia ei tiistaina Eugenessa urheile.