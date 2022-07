Aamulehti

Maanantaina 18.7.2022 Aamulehden sivulla A22 luki virheellisesti, että tennispelaaja Maximilian Marterer olisi argentiinalainen. Marterer on saksalainen. Argentiinalainen on tennispelaaja Nicolas Kicker ja hänen ATP-sijoituksensa on 192. Kicker muistetaan parhaiten vuoden takaisesta Tampere Openin finaalista, ei Martereria.