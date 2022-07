Vain flunssa mietityttää Alisa Vainiota ennen MM-maratonia – Reitti saa kehut

Eugenen kilpailu juostaan huippuoloissa toisin kuin uran ensimmäinen arvokisamaraton Dohassa.

STT, Eugene

Alisa Vainio lähtee iltapäivällä kello 16.15 Suomen aikaa uransa toiselle arvokisamaratonille kovin erilaisin odotuksin kuin kaksi vuotta sitten Dohan MM-kisoissa. Qatarissa kilpailu juostiin lähes mahdottomassa helteessä. Eugenen MM-kisoissa reitti ja sää sallivat jopa ennätysvauhdin.

Vainion aika Dohassa oli 2.56.30 ja sillä heltisi 26. sija. Helmikuussa hän kohensi ennätyksensä aikaan 2.30.22 Sevillan maratonilla ja uudestaan huhtikuussa Rotterdamissa aikaan 2.29.56.

Parhaassa tapauksessa Vainio voi yltää jopa ennätykseensä Eugenen MM-maratonilla.

”Kevään maratonien jälkeen on tullut vähän pidempi harjoitusjakso ja olen juossut kisoissa puolikkaita (puolimaraton). Niissä on pystynyt harjoittelemaan energian saantia ja juomista. Ne onnistuivat ihan hyvin. Sillä tavalla on ihan luottavainen fiilis”, Vainio kertoi.

Hyvien kuulumisten jälkeen Vainio siirtyi viime päivien tapahtumiin, jotka eivät olleet yhtä valoisia.

”Valmistavalla leirillä iski vähän flunssaa. Se on ehkä vienyt luottoa”, Vainio jatkoi.

”Vire on nyt vähän kysymysmerkki, mutta positiivisella mielellä olen lähdössä kilpailuun. Aion nauttia ja antaa kaiken, mitä on annettavissa.”

Vainio oli 26. Dohan MM-maratonilla vuonna 2019.

Vauhdikas reitti ja otollinen keli

Vainiolla on tapana juosta maratonit tunteella. MM-maratonin hän aikoo kuitenkin aloittaa kelloa tarkkaillen.

”Kevään kahdesta maratonista on oppinut, että täytyy malttaa alussa. Loppu kostautuu ihan varmasti, jos juoksee alun pikkasenkin liian kovaa”, Vainio totesi.

”Pitää katsoa, kenen mukaan lähtee eikä lähteä intoilemaan. Täytyy pitää oma juoksu mielessä ja pää kylmänä.”

Kilpailu juostaan 14 kilometrin lenkillä, josta Vainio pitää.

”Olen juossut sen kerran läpi. Vaikutti tosi mielekkäältä. Siinä oli muutama pieni nyppylä, mutta reitti on suhteellisen tasainen.”

Myös valmentaja Jarmo Viskari oli hieman huolissaan flunssan vaikutuksesta. Uhka on, että se saattaa haitata energiansaantia tai nesteen imeytymistä kilpailun aikana.

”Treenijakso meni ihan hyvin, mutta flunssa voi vaikuttaa”, Viskari kertoi.

”Keväällä Alisa oli molemmilla maratoneilla SE-vauhdissa. Nyt Alisa katsoo alussa vähän kelloa ja malttaa. Jos loppu tulisi nyt hyvin, tulisi myös hyvä tulos, kenties ennätys.”

Myös Viskari kehui rataa.

”Reitti ja keli tarjoavat mahdollisuuden todella hyvään aikaan”, Viskari vahvisti.

Naisten maraton alkaa tänään iltapäivällä kello 16.15 Suomen aikaa.