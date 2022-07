Suomalaisista maratonilla nähdään huippulahjakas Alisa Vainio, mutta taso MM-kisoissa on kivikova. Anniina Kortetmaalla ja Salla Sipposella ei liene mahdollisuuksia jatkoon, arvioi Lauri Hollo.

Kristiina Mäkelän Lempäälässä tekemä oma ennätys ei pysynyt kauaa voimassa. Jopa MM-mitali on maanantaina mahdollisuuksien rajoissa.

Kovasti odotettiin, että tänään finaalitaisteluja kävisivät kolmiloikassa Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen, estejuoksussa Topi Raitanen. Kaksi korttia kolmesta olivat hantteja, finaalissa on ainoastaan Mäkelä.

Mutta mikä parasta, Mäkelä on huippukunnossa, paremmassa kuin koskaan. Karsinnassa syntyi heti ensimmäisellä vakuuttava ennätys 14,48. Siihen jäi vielä parannettavaa, joten Salmisen SE 14,63 on toden teolla vaarassa.

Jos se onnistuu, Mäkelä taistelee mitalista.

Yulimar Rojas on tietenkin ylivoimainen ennakkosuosikki, mutta hänen takanaan on äärettömän tasaista. Kuka tahansa finalisteista voi yltää mitaleille.

Aiemmissa arvokilpailuissaan Mäkelä on yltänyt jopa hämmentävän usein finaaliin, muttei ole pystynyt enää parantamaan karsintatulostaan. Nyt hän tarvitsi karsinnassa vain yhden hypyn, joten energiaa säästyi.

Olisi jopa pieni pettymys, jos tulos ei finaalissa parane. Jos paranee, sillä ollaan varmasti kolmella viimeisellä kierroksella ja aivan kärkitaistelussa.

Alisa Vainio on MM-kisojen maratonilla vielä opintomatkalla. Münchenissä menestysmahdollisuudet ovat paremmat.

Kovin kiinnostava on myös Alisa Vainion esiintyminen maratonilla. Huippulahjakas lappeenrantalainen ihastutti lajipiirejä kepeällä askeleellaan jo vuonna 2015, kun hän juoksi Porin Kalevan kisoissa 17-vuotiaana 10 000 metrin voittajaksi mainiolla ajalla 32.58,17.

Harva osasi tuolloin ennustaa, että se on edelleen hänen ennätyksensä. Vaikeiden vuosien jälkeen nyt 24-vuotias Vainio on profiloitunut maratoonariksi. Tällä kaudella on syntynyt puolimaratonin ennätys 1.22,22 ja maratonennätys 2.29,56.

Taso MM-kilpailuissa on kivikova, joten menestysmahdollisuuksia ei käytännössä ole. Euroopan tilastossa Vainio on kuitenkin sijalla 20 vain kahden minuutin päässä kymppisijasta, joten Münchenissa voi olla hänen päivänsä, jos vain palautuminen Eugenen urakasta onnistuu.

Onnistunut juoksu antaisi varmasti itseluottamusta kohti Münchenia. Toisaalta voidaan kysyä, olisiko kannattanut panostaa vain EM-kilpailuihin, sillä kuukausi on lyhyt aika palautua maratonista.

Suomalaisista mukana ovat myös Anniina Kortetmaa 200 metrillä ja Salla Sipponen kiekossa.

Kortetmaa valittiin kisoihin viime hetkillä peruutuspaikkojen auettua. Hän juoksi Sveitsissä korkeassa ilmanalassa ja hiukan liian kovassa myötätuulessa (+2,5m/s) huippuajan 22,93. Kauden toiseksi paras tulos on 23,44.

On oletettavaa, että hän palaa nyt omalle tasolleen 23,5 sekunnin pintaan. Se riittää alkueräjuoksuun.

Sipposella on hieman sama tilanne. Hän on heittänyt ennätyksensä 60,58 tällä kaudella, mutta perustaso on noin 57 metrissä. Oli tulos kumpi tahansa, se riittää näissä karkeloissa vain kolmeen heittoon ja kumarrukseen.