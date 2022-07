Manse PP kohtaa pian kovimmat kilpailijat, mutta lukkari Senni Sallisen kanssa ei hätäillä: ”Otamme ihan rauhallisesti”

Hyvinkään Tahko pystyi kiusaamaan Manse PP:tä vain hetken. Viikon päästä Kaupissa on edessä eri tason haaste.

Aamulehti

Manse PP lähti sunnuntaiseen naisten Superpesiksen kotiotteluun tavoitteenaan pelata tiivistä ulkopeliä muutaman heikommin menneen ottelun jälkeen.

Tavoite onnistui, sillä kotijoukkue otti voiton ja täydet sarjapisteet luvuin 2–0 (3–2, 7–0). Vierailija Hyvinkään Tahko sai toisella jaksolla vaivaisen yhden kolmostilanteen ja yhteensä koko pelissä vain kuusi. Molemmat sen lyömät juoksut syntyivät yhden lyöntivuoron aikana.

”Meillä on ollut ulkopelissä erinäisistä syistä vähän haasteita, joten halusimme nyt ikään kuin koota sen, ja onnistuimme siinä todella hyvin”, kertoi Manse PP:n pelinjohtaja Jari Cavernelis.

Ensimmäisellä jaksolla Lina Olenius löi kolmannen tasoittavalla Manselle 3–2-jaksovoiton tuoneen juoksun.

Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa Manse kuritti samanlaisen avausjakson jälkeen toisella jaksolla Tahkoa 20 juoksulla. Noista luvuista jäätiin nyt kauas, vaikka Virpi Hukka ja Saaga-Angelia Raudasoja löivätkin kahden juoksun arvoiset kunnarit.

”Sisäpelissä oli erilaisia hankaluuksia. Yleensä emme ole tehneet paljoakaan merkkivirheitä, mutta nyt niitä tuli selvästi normaalia enemmän. Silti oli pienestä kiinni, että sisäpelikin olisi lähtenyt avautumaan”, Cavernelis summasi.

Kolmospolttaja Sylvi Pellonperällä ja muilla Manse-pelaajilla riitti Tahkoa vastaan aihetta tuulettamiseen.

Jasmin Andreasen jatkoi virkaa toimittavana lukkarina.

Mansen vakilukkari Senni Sallinen vaihdettiin Joensuussa kesken pelin pois, kun syöttö ei pysynyt lautasella. Tahkoa vastaan Sallinen oli yhä sivussa, joten lautasen ääressä jatkoi normaalisti polttolinjassa pelaava Jasmin Andreasen.

”Otamme Sennin kanssa ihan rauhallisesti. Sitten kun Senni on hyvässä vireessä, hän palaa takaisin”, pelinjohtaja kertoi.

”Kun loukkaantumisista ei koskaan tiedä, haluamme myös että ’Jassu’ saa pelejä alle.”

Mansella on joukkueessaan jokerina myös entinen huippulukkari Elli Kattelus. Hänen kanssaan on kuitenkin pelaajan toiveesta sovittu, että roolinvaihdos on lopullinen eikä lukkariksi tarvitse palata missään tilanteessa, kertoo Cavernelis.

Edessä kauden kovin koitos

Cavernelis on ollut hyvin tyytyväinen Andreasenin otteisiin, varsinkin ottaen huomioon viime aikojen vähäiset harjoitusmäärät pelipaikalla.

Andreasen, 20, on harvinaisuus pääsarja­lukkareiden joukossa, sillä hän heittää vasemmalla kädellä – ja kovaa. Oikeakätisten lyöjien aikana hän pystyy täten pitämään erityisesti ykköspesällä etenijät hyvin kurissa.

Toistaiseksi ero Sallisen kaltaiseen huippuun on silti selkeä: Andreasen joutuu lukkaroidessaan keskittymään vielä paljon perustekemiseen ja helpohkoon perussyöttöön, mikä helpottaa vastustajalla lyöjien lisäksi myös etenijöiden ja kaaren tehtävää.

Tahkoa vastaan ongelmia ei ollut, mutta lukkarille todellisen haasteen tulee tarjoamaan ensi sunnuntai. Kaupissa nähdään tuolloin uuden stadionin ensimmäinen naisten huippuottelu, kun Porin Pesäkarhut vierailee Tampereella.

Vielä perään perjantaina Manse pelaa Jyväskylässä Kirittäriä vastaan. Edessä on siis runkosarjan tärkeimmät pelit.

”Odotusarvo on todella korkealla, varsinkin sunnuntain kotipelin osalta. On hieno lähteä pelaamaan otteluita, joissa molemmilla on hyvä paine ja hyvä syke”, Cavernelis totesi.

Kunnarinsa lisäksi Saaga-Angelia Raudasoja toi taas viisi juoksua. Hän johtaa etenijätilastoa nyt neljän juoksun erolla joukkuekaveriinsa Kirsi Ala-Lipastiin.