Lauri Hollo arvioi, kuinka suomalaisten suoritukset sujuivat yleisurheilun MM-kisojen toisena kisapäivänä.

Kristiina Mäkelä oli Suomen joukkueen valopilkku lauantaina Eugenen MM-kilpailuissa. Hän suorastaan sädehti positiivisuutta hypättyään kolmiloikkakarsinnan ensimmäisellä hypyllä ennätyksensä 14,49 eli yli karsintarajan. Mäkelä oli karsinnan neljänneksi paras.

Mäkelä on saanut hyppyihinsä aivan uudenlaista tehoa, nyt hyppy jatkuu ja etenee jokaisen kolmen loikan ajan lineaarisesti eteenpäin. Tekniikka on erinomaisesti kuosissa ja vauhti niveltyy siihen hienosti. Mäkelä on harvoin pystynyt parantamaan arvokisakarsinnan hyppyjään finaalissa, mutta nyt jäi todellakin sellainen tunne, että niin tapahtuu. Nainen on selkeästi elämänsä kunnossa. On selvää, että Senni Salmisen SE 14,63 on enemmän kuin vaarassa varhain tiistaiaamuna käytävässä finaalissa. Sillä ei olla kaukana mitalipöydästä.

Senni Salminen jäi toisena vuonna peräkkäin niukasti ulos finaalista. Tokion olympialaisissa se tapahtui vaivaisella sentillä, nyt sentään kuudella sentillä tuloksellaan 14,21. Hänen kauden parhaansa on 14,32, mikä olisi finaaliin kirkkaasti riittänyt. Enemmän kuin hiukan ihmetyttää, miksi Salminen ei ole kilpaillut tällä kaudella kuin kolmesti ja edellisestä kilpailusta oli kuukausi aikaa?

Senni Salminen jäi jälleen niukasti arvokisafinaalin ulkopuolelle.

Olisiko täysi panostus EM-kilpailuissa, missä menestyminen on kiistatta MM-kilpailuja helpompaa? Tai sitten on kyse jostakin vaivasta, mitä ei ole haluttu tuoda julki. Ylen haastattelussa Salminen hieman vähätteli putoamistaan sanomalla, että hänen uransa on vasta alussa. Ehkä on, mutta ei sen olisi pitänyt estää finaalipaikkaa täällä, mikä olisi tullut aika perussuorituksella. Pettymys.

Elmo Lakka juoksi 110 metrin aidoissa kirkkaasti kauden huonoimman juoksunsa. Jo toiselle aidalle tuli raju kolhu ja juoksu oli oikeastaan jo siinä. Tulos oli 13,91, mikä on luvalla sanoen todella heikko kaverille, joka viime vuonna juoksi SE:n 13,31 ja oli olympialaisten välierissä.

Lakka on juossut huonommin viimeksi kolme vuotta sitten. Tekniikka ei yksinkertaisesti nyt toimi. Välieriin olisi riittänyt 13,58, minkä alle Lakka on tänä vuonna juossut neljästi. Joku kinnaa nyt, EM-kisoihin on aikaa kuukausi. Jonkin sortin suoritusvarmuus pitäisi löytyä.

Naisten korkeuskarsinnassa Ella Junnilalta odotettiin varovaisesti finaalipaikkaa. Hänen yrityksensä korkeudesta 190 olivat kuitenkin ponnettomia. Tulokseksi jäi 186, minkä hyppäsivät myös Heta Tuuri ja Sini Lällä. Heille tulos oli ensimmäisissä arvokilpailuissa erittäin hyvä, Junnilalle keskinkertainen.

Jo ennakkohaastatteluissa Junnila antoi ymmärtää, että terveydentila ei ole paras mahdollinen. Kilpailun jälkeen tamperelainen ei kuitenkaan avannut asiaa yhtään lisää. Ennen EM-kilpailuja pitäisi keksiä jotain.