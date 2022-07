Naisten moukarissa ja naisten seipäässä suomalaiset voivat voittaa jopa MM-mitalin, ennakoi Lauri Hollo.

Sunnuntaina eletään Eugenen MM-kilpailuissa kenties historiallisia hetkiä. Edellinen kerta, kun mitali on tullut jostain muusta lajista kuin keihäänheitosta oli Tommi Evilän pronssi Helsingissä vuonna 2005. Ja itse asiassa sen jälkeen ne kaikki keihäsmitalitkin rohmusi sama mies, Tero Pitkämäki.

Ilman sinivalkoisia silmälasejakin naisten moukarissa ja seipäässä on mitalimahdollisuus. Ei selkeä, mutta vielä hieman utuinen kuva, joka voi hyvin muuttua todeksi.

Krista Tervo oli moukarikarsinnan kolmas, Silja Kosonen seitsemäs. Kummallakin on potentiaalia heittää 74-75 metriä. Jos se onnistuu, ei ”lusikka” ole kaukana. Jenkkikaksikko Brooke Andersen–Janee' Kassanavoid on ilman totaalista epäonnistumista kärkikaksikko, toki moukari on herkkä laji.

Krista Tervo heitti loistavan moukarikarsinnan.

Kanadan tilastokolmonen Camryn Rogers on heittänyt tällä kaudella mainiosti 77,67. Hänen keskituloksensa kesän aikana on ollut toki pahuksen kova 74,89, mutta jotenkin kutittelee niin, että kanadalainen voisi olla lyötävissä. Andersenin kauden heikoin tuloskin ennen MM-karsintaa oli 76,76. Kassanavoid on esittänyt hieman enemmän inhimillisiä piirteitä. Valtavaa onnistumista mitali vaatii, mutta mahdoton se ei todellakaan ole. Suomen vahvuus on siinä, että meillä on kaksi upeaa ja kykenevää heittäjää, jotka ovat selkeästi flow-tilassa.

Wilma Murto pursui seipään karsinnassa urheilemisen iloa, kuten moukarinaisetkin. Myös hypyt olivat upeassa kuosissa. Pöytäkirjaus ja taktinen peli nousevat isoon rooliin, niin tasainen kilpailu on tulossa. Yksi suurimmista ennakkosuosikeista, Slovenian Tina Sutej sai karsinnassa aikaan vain 435, mutta selvisi finaaliin.

Selkeä suosikki on nousukuntoa osoittanut isäntämaan Sandi Morris, joka on hypännyt tällä kaudella 482. Finalisteista vain Sutej ja Ranskan Margot Chevrier ovat hänen lisäkseen ylittäneet 470. Pakka on auki ja siellä on tilaa Wilma Murrolle historialliseen saavutukseen. Toki se vaatii hyppäämistä omalla parhaalla tasollaan, joka voisi olla tällä haavaa 465–470.

Erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen kilpailu kehkeytyy. Vahva veikkaus on, että tasainen, jännittävä ja yllätyksellinen.