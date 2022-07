Rovanperä pääsee Viron MM-rallin päätöspäivään selvässä johdossa: ”Ajamme hyvää vauhtia”

Kalle Rovanperä on lauantain jälkeen 29,1 sekuntia tallikaverinsa Elfyn Evansin edellä.

Kalle Rovanperä on ollut toistaiseksi nopein Etelä-Viron sorateillä.

STT

Kalle Rovanperä pääsee Viron MM-rallin huomiseen päätöspäivään 29,1 sekunnin johdossa Elfyn Evansiin. Toyota-kaksikolla on tukeva kaksoisjohto, sillä kolmantena oleva Hyundain virolaiskuljettaja Ott Tänak on jo yli minuutin päässä kärjestä.

Tämä rallipäivä päättyi Tartossa 1,66 kilometrin mittaiseen erikoiskokeeseen. Siinä rattia pyöritti tehokkaimmin Fordin ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmaux, joka on kokonaistilanteessa kuudentena.

Rovanperä voitti lauantain yhdeksästä erikoiskokeesta peräti seitsemän. Muut kärkikuljettajat ovat joutuneet myöntämään, että 21-vuotias suomalaistähti ajaa omaa vauhtiaan.

”Ero kärkeen on jo aika suuri, Evans myönsi MM-sarjalle 17. erikoiskokeen jälkeen.”

Rovanperä on pitkin päivää kuvannut vauhtiaan ”normaaliksi” eikä koe ajaneensa mitenkään ylivoimaisesti. Ajanotto on kuitenkin osoittanut, että muilla on ollut Rovanperän kanssa tekemistä.

”Ajamme hyvää vauhtia. Emme ota riskejä, ja näin on hyvä jatkaa, Rovanperä sanoi MM-sarjalle 16. erikoiskokeen jälkeen.”

Rovanperä oli kisan 18. erikoiskokeella viidenneksi nopein jäätyään kärjen ranskalaisvauhdista 0,8 sekuntia. Fourmaux'n lisäksi Rovanperän edelle ehtivät erikoiskokeen tuloksissa ruotsalainen Oliver Solberg, Evans ja Tänak.

Rengasrikko Lapin murheena

Esapekka Lappi jatkaa Virossa päätöspäivään seitsemäntenä, noin neljän ja puolen minuutin päässä kärjestä. Hänen kisansa meni pilalle rengasrikkoon 12. erikoiskokeella.

”Ajaminen on ollut melko työlästä rengasrikon jälkeen. Olisi typerää tehdä nyt ajovirhe, mutta toisaalta jos ei yritä täysillä, ajorytmi katoaa kokonaan”, Lappi kommentoi MM-sarjalle.

Rovanperä tavoittelee Virossa kauden viidettä voittoaan MM-sarjassa. Kauden aiemmista kisoista hän on voittanut kaikki muut paitsi Monte Carlon ja Sardinian.

Huomenna Virossa ajetaan kuusi erikoiskoetta.