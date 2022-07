Moukarinheittotrendi näkyy nyt MM-finaalissa suomalaisvärinä – Parhaat ystävykset Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat heittäjinä erilaisia, mutta luonteesta löytyy yhteinen piirre

Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat moukarinheitossa toistensa vastakohtia, mutta samalla parhaita ystäviä. Sunnuntaina he kisaavat MM-loppukilpailussa.

Eugene

Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat moukariringissä toistensa kilpailijoita, mutta samalla hyviä ystäviä.

Sunnuntaina ystävykset pääsevät vihdoin kannustamaan toisiaan arvokisojen loppukilpailussa, kun naisten moukarifinaali alkaa kello 21.35 Suomen aikaa.

”Mahtavaa olla Kristan kanssa samassa finaalissa. Tätä olemme odottaneet. Krista on yksi parhaista kavereistani ja viestittelemme päivittäin. Meillä ei ole hiljaisia päiviä, mutta osaamme antaa myös rauhan toisillemme”, 19-vuotias Kosonen sanoo.

Yleisurheilussa on usein tapana, että jokin laji nousee suosiossa ja menestyksessä muiden yläpuolelle. Miesten keihäänheitto on poikkeus – siihen kohdistuu mitaliodotus kisoista toiseen.

Naisten 100 metrin aitajuoksu oli vuosia yksi tyttöjen suosikkilajeista. Tervon ja Kososen myötä tytöt ovat alkaneet innostua moukarinheitosta ja jatkavat sitä aikuisurheilijoina.

”Tyttöjä on moukarinheitossa selvästi enemmän kuin poikia. Se on selvä trendi nyt”, Suomen Urheiluliiton moukarinheiton lajivalmentaja Kalle Lehmusvuori sanoo.

Suomella on Eugenessa kaikkiaan viisi moukarinheittäjää, kolme naista ja kaksi miestä. Etukäteen Lehmusvuori laski, että loppukilpailuun pääsee 1–3 suomalaista.

”Se meni hienosti, pakko olla tyytyväinen. Tilanne pitää kuitenkin äkkiä nollata, ei saa jäädä leijumaan. Saa olla hetken iloinen. Asiaa on vaikea käsitellä, kun vastaavaa ei ole aiemmin koettu”, Lehmusvuori sanoi moukarikarsintojen jälkeen lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Suomen kolmas naisheittäjä Suvi Koskinen heitti hänelle hyvän tuloksen 67,98, mutta se ei riittänyt finaaliin.

Miesheittäjiltä Tuomas Seppäseltä ja Aaron Kankaalta MM-karsinta meni pahasti alakanttiin.

Tervo oli karsinnan yhteistuloksissa kolmas ja Kosonen seitsemäs. Tervo heitti uransa kolmanneksi pisimmän heittonsa 73,83, Kosonen kauden toiseksi parhaansa 72,15.

Maaliskuussa Tervo heitti Portugalissa Suomen ennätyksen 74,40. Kososen heitti ennätyksensä 73,43 vuosi sitten Vaasassa.

Molemmat moukarinaiset osallistuivat viime vuonna myös olympiakisoihin Tokiossa, jossa Kosonen oli 14:s ja Tervo jäi karsinnassa ilman tulosta.

”Tämä korvaa Tokion pettymyksen, joka oli raskas. Silloin harmitti, mutta se lisäsi hyvin nälkää, kun haluaa menestyä”, Kosonen sanoo.

Menestystä Kosonen nautti viime vuonna nuoren sarjoissa, kun hän voitti 19-vuotiaiden maailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden. Nyt tavoitteena on sijoittua kahdeksan joukkoon ensi kertaa aikuisten joukossa.

”Koetan olla miettimättä liikaa. Koetan pitää energiat kasassa finaaliin”, Kosonen sanoo.

Silja Kosonen heitti kolme hyvää moukarikaarta MM-karsinnassa Eugenessa.

Lehmusvuori arvelee, että loppukilpailussa kahdeksan parhaan joukkoon pääsemiseksi riittää 72 metrin heitto. Mitaliin vaaditaan jo 74–75 metriä.

”Jos finaalissa saa samanlaiset kaaret kuin karsinnassa, niin ollaan kahdeksan sakissa. Tätä varten on harjoiteltu. Finaalissa ei ole sama paine kuin karsinnassa, jossa vastakkain ovat taivas ja helvetti. Voi ottaa vähän rennommin. Nyt on mahdollisuus”, Lehmusvuori sanoo.

Kilpailijoina Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat toistensa vastakohtia. Kosonen on tasainen suorittaja, Tervon taso puolestaan heittelee hyvän ja huonon välillä.

”Krista on heittäjänä räiskyvä. Häneltä voi tulla tosi kovia vetoja. Toinen ääripää on sitten se, että heittäminen voi olla vaikeaa. Silja on teknisesti vähän varmempi heittäjä kuin Krista”, Lehmusvuori analysoi.

Ihmisinä molemmat heittäjät ovat hyväntahtoisia ilopillereitä.

”He eivät ota elämää turhan vakavasti ja osaavat nauraa myös itselleen”, Lehmusvuori sanoo.

Naisten moukarinheiton loppukilpailu alkaa sunnuntaina kello 21.35 Suomen aikaa.