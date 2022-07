Lauri Hollo arvioi yleisurheilun MM-kisojen avauspäivän mielenkiintoisimpia suomalaissuorituksia.

Suomalaisten avauspäivä sujui Eugenessa kaksijakoisesti. Krista Tervolta ja Silja Kososelta vaadittiin kauden parasta pöytään, että moukarin finaalipaikka irtoaisi. Kumpikin teki sen ammattimaisen kylmäpäisellä suorituksella.

Tervo oli karsinnan kolmas tuloksella 73,83, Kosonen seitsemäs 72,15. Äärimmäisen kypsää suorittamista molemmilta, mikä lupaa finaaliin erittäin hyvää. Kyse oli vielä aamukarsinnasta, mikä nostaa tulosten arvoa entisestään. Finaalista tulee erittäin mielenkiintoinen, on täysi syy odottaa, että uusi SE syntyy. Kumpi sen tekee, on eri asia.

Krista Tervo heitti komeasti MM-finaaliin moukarissa.

Naisten seipään karsinnassa Wilma Murto teki vakuuttavaa jälkeä. Kaksi hyppyä, kaksi ylitystä ja finaaliin tuloksella 450. Hyppääminen oli rennon ja vaivattoman näköistä. Nyt alkaa kutista siihen tyyliin, että loppukilpailusta voi tulla mitä vain. Vaikka pari kisaa ennen MM-karsintaa olivat vaisuja, Murto osoitti olevansa huippukunnossa. Ettei tässä olisi iso jytky tulossa?

Sitten huonompiin uutisiin. Topi Raitanen oli esteiden alkuerässä täysin kuutamolla ja juoksi heikoimman aikansa vuosikausiin. Hän ei päässyt missään vaiheessa vauhtiin ja juoksu oli karmaisevaa punnertamista.

Mitä ihmettä miehelle on tapahtunut? Kyse on pakko olla jonkinlaisesta sairastelusta tai viimeistelyn totaalisesta epäonnistumisesta.

Topi Raitasen kisan pilasivat vatsavaivat.

Kristian Pullin pituuskarsinta sujui samalla tavalla kuin koko kausi. SE-miehen hyppy on täysin kateissa, tulos oli 756. Hän jäi ennätyksestään 71 senttiä.

Miehen ura on kammottavassa alamäessä. Panostus on ollut todella kova, Pulli on leireillyt ulkomailla käytännössä koko talven. Punainen lanka on kadonnut täysin.

