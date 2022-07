Kalle Rovanperä tykitti huiman pohja-ajan ja nousi perjantain päätteeksi Viron MM-rallin kärkeen – ”Iltapäivä oli hyvä”

Kilpailua johtanut Elfyn Evans joutui ajamaan varman päälle: ”Kävimme pusikossa heti osuuden alussa”

STT

Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä on noussut Viron MM-rallin kärkipaikalle. Rovanperä oli ylivoimainen perjantain viimeisellä, vain 6,7 kilometrin pituisella erikoiskokeella ja kukisti kovassa sateessa tallikaverinsa Elfyn Evansin peräti 22,6 sekunnilla.

Perjantaina auramiehenä toiminut Rovanperä johtaa walesilaiskuljettaja Evansia 11,7 sekunnilla. Suomalainen jätti kolmantena olevaa Hyundain Ott Tänakia päivän päätösosuudella yli 20 sekunnilla, ja virolaisen ero Rovanperään on jo 44,3 sekuntia.

”Tämä iltapäivä oli hyvä. Olen iloinen, että pystyimme käyttämään lähtöpaikkaamme hieman paremmin ja ottamaan hieman enemmän riskejä. Mielenkiintoista nähdä, mihin takana tulevat tyypit pystyvät”, Rovanperä mietti MM-sarjan haastattelussa osuuden päätteeksi.

Suomalaisen vauhti oli aivan omaa luokkaansa, sillä toiseksi kaasutellut Thierry Neuvillekin jäi 14,2 sekuntia. Tänak oli autonsa kanssa ongelmissa, ja Evans joutui ottamaan rankkasateessa varman päälle.

"Kävimme pusikossa heti osuuden alussa, joten minun piti varmistaa, että pääsin sen jälkeen maaliin saakka. En voi tehdä mitään muuta, kun olosuhteet ovat tällaiset”, Evans manaili.

Evans kaasutteli perjantaina viisi pohja-aikaa putkeen, mutta sitten alkoi Rovanperän nousu. Suomalainen napsi kolme pohja-aikaa peräkkäin.

Toyotan Esapekka Lappi ajoi varman päivän ja on kisassa neljäntenä. Ero Rovanperään on reilun minuutin luokkaa.

Rovanperän MM-johto on ylivoimainen

Rovanperä voitti viime vuonna Viron sorateillä ensimmäisen MM-rallinsa. Sen jälkeen suomalainen on napsinut viisi kisavoittoa lisää, joista neljä on tullut tällä kaudella.

Suomalaisnuorukaisen MM-johto on ylivoimainen, sillä Neuville on jäänyt Rovanperästä jo 65 pistettä ja Tänak 83 pistettä. Viron rallin jälkeen MM-kalenterissa on enää kuusi kilpailua, joista ensimmäinen kisataan elokuun alussa Keski-Suomessa.

Viron MM-ralli jatkuu lauantaina yhdeksällä erikoiskokeella.