Kristiina Mäkelä on päässyt kovaan hyppykuntoon. Tokion olympialaisissa hän ylsi loppukilpailuun.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä tyrmää täysin väitteet hänen ja kilpakumppani Senni Salmisen huonoista väleistä: ”Aivan puppua!” Yhdeksi tavoitteekseen Mäkelä kuitenkin nostaa Salmisen viime kesänä loikkiman Suomen ennätyksen rikkomisen.

Eugene, Oregon

”Ei kun, ei kun.”

Kristiina Mäkelä sai pienen hakemisen jälkeen sävelkulun kohdalleen Suomen joukkueen tiedotustilaisuudessa yleisurheilun MM-kisoissa Eugenessa.

Mäkelä huomasi Eugenen yliopiston kokoushuoneen nurkassa pianon, jolla hän soitti hetken klassista musiikkia.

”Pitäisi harjoitella soittamista vähän enemmän”, Mäkelä nauroi noustuaan pianojakkaralta.

Mäkelän soittoa voisi verrata hänen varsinaiseen työhönsä kolmiloikkaan: hapuilun jälkeen loikkiin on löytynyt oikea sävel.

Mäkelän hyppääminen oli pitkään epävarmaa kunnes 1. heinäkuuta jysähti. Helsinkiläinen loikki hyppykarnevaaleissa Lempäälässä ennätyksensä 14 metriä ja 47 senttiä.

”Niissä loikissa oli sitä ajatusta, jota haluan myös täällä. Jos onnistun, tavoittelen mitalia. Mitään muuta ei voi tällä kokemuksella enää tavoitella”, Mäkelä sanoo myöhemmin yliopiston pihamaalla HS:lle.

Mäkeä myöntää, että myös kuluva kausi on ollut raskas.

”Takana oli loukkaantumisia ja vaivoja. Ennen Lempäälää tein kaksi surkeaa loikkatreeniä, joiden jälkeen lähdin etsimään hyppykuntoa. Oli turha hakata päätään seinään. Nyt on mieli iloinen, sillä mennään eteenpäin.”

Kristiina Mäkelä sanoo löytäneensä hyppyihinsä kaivattua rentoutta.

Vuosi sitten Mäkelä pääsi viimeisenä eli kahdentenatoista olympiakisojen kolmiloikkafinaaliin Tokiossa. Hän pudotti Senni Salmisen loppukilpailusta yhdellä sentillä (14,21–14,20).

Eugenessa molempien tavoitteena on päästä lauantaina, Suomen aikaa illalla käytävästä karsinnasta loppukilpailuun, joka käydään keskiviikon vastaisena yönä. Karsintaraja on 14,40.

”Se on kova, mutta olen aina onnistunut karsinnoissa. Kovan paikan tullen olen hyvä hyppääjä, en pane kaikkea peliin karsinnassa”, Mäkelä sanoo.

MM-kisojen osanottotilastossa Mäkelä on 11. sijalla Lempäälän tuloksellaan. Salminen on 15:s kauden parhaalla tuloksellaan 14,32.

”Ei kannata miettiä turhia. Olen oppinut, että paperit ovat paperia. Ihan sama, onko 30:s vai kahdeksas ennen kisaa. Sillä ei ole merkitystä”, Mäkelä sanoo.

Tokiossa Mäkelä oli finaalissa yhdeksäs (14,14) eikä päässyt hyppäämään mitalista kolmelle viimeiselle kierrokselle.

Paikka kahdeksan parhaan joukkoon on karannut myös edellisissä arvokisoissa. Vuoden 2019 MM-kisoissa hän oli 12:s (13,99) ja vuoden 2018 EM-kisoissa yhdeksäs (14,01). MM-kisoissa 2017 Mäkelä putosi finaalista, Rion olympiakisoissa 2016 hän saavutti 12. sijan ja saman vuoden EM-kisoissa hän oli yhdeksäs.

”Jos osuu hyvä päivä, mitali on mahdollinen”, Mäkelä toistaa. ”Se riippuu ihan siitä, miten kisa menee. Menen tekemään sen, mitä pystyn. Tavoitteet ovat kovat.”

Toiseksi tavoitteekseen Mäkelä nostaa Salmisen viime kesänä loikkiman Suomen ennätyksen 14,63 rikkomisen.

Valmentaja Tuomas Sallinen kertoo, että Mäkelän juoksukunto on kohentunut. Sitä kautta myös loikat pitenevät.

”Vauhtijuoksussa pitää onnistua, hyppy tulee sitten takaraivosta”, Sallinen sanoo.

”Tärkeintä on, että juoksisi aina samalla tavalla. Ei kauhealla raivolla, vaan lantio oikeassa asennossa lankulle. Silloin vauhti vie. Minulla on siitä nyt se ajatus. Vielä ei ole nähty minulta sitä, mihin pystyn”, Mäkelä sanoo.

Kristiina Mäkelä soitti pianolla klassista musiikkia Suomen joukkueen tiedotustilaisuudessa. Senni Salminen kuunteli vierellä.

Jaloille kolmiloikka on raastava laji – samalla tavalla kuin keihäänheitto olkapäälle ja kyynärpäälle.

MM-kisojen jälkeen Mäkelä ja Salminen kisaavat elokuun alussa Kalevan kisoissa Joensuussa ja kuun puolivälissä EM-kisoissa Münchenissä.

Miten kroppa selviää näin kovasta urakasta varsinkin, kun tarkoituksena on hypätä karsintojen lisäksi myös finaalissa?

”Se on tosi vaikea asetelma. Kalevan kisoissa menen karsinnat varmaan neljän askeleen vauhdilla. Hyppään vaan tuloksen. Jos tuntuu, että kroppa on Kalevan kisoissa yhtään tyhjä tai jetlagissa, mennään tilanteen mukaan. Pääpaino on EM-kisoissa”, Mäkelä sanoo.

Täydessä juoksussa Mäkelä ottaa kymmenen askeleen vauhdin, josta on osuttava täydellisesti lankulle.

Eugenen loikkakisassa odotetaan venezuelalaisen Yulimar Rojasin näytöstä. Hän hyppää metrin pitemmälle kuin muut.

Tokion olympiafinaalissa hän loikki maailmanennätyksen 15,67 ja talvella hyppy hallissa ulottui vielä pidemmälle 15,74.

”Hänellä on täydellinen kropan rakenne, jos miettii fysiikan lakeja. Pitkä (192 cm), pitkä vartalo, kapea lantio ja voimantuotto on täydellinen. Hyppääminen näyttää todella helpolta.”

Voiko Rojasilta oppia jotakin?

”Jokainen hyppää omalla tyylillään. Minun ei enää kannata kopioida ketään, mutta aina muidenkin tekemisestä voi oppia, kun katsoo toisen suoritusta. Sitä voi miettiä omalle kohdalleen, mutta harvoin tulee otettua mitään muilta.”

Senni Salminen sanoo oppineensa paljon Tokion olympiakisoista vuoden takaa. ”Yritän olla miettimättä liikaa hyppäämistä.”

Vuosien yksinpuurtamisen jälkeen Mäkelä sai vihdoin rinnalleen kovatasoisen kisaajan kotimaasta.

Miten Senni Salmisen tulo haastajaksi on vaikuttanut sinuun urheilijana ja ihmisenä?

”Toivoin jo vähän aikaisemmin, että Senni olisi tullut messiin. Siinä ehti olla neljä aika hiljaista vuotta, jolloin olisin kaivannut jotakin. Lajin kannalta tilanne on positiivinen. Ennen naisten kolmiloikka oli vain sitä, mitä minä teen. Sennin myötä saadaan syvyyttä lajiin.”

”Olemme Sennin kanssa erilaisia hyppääjiä ja joskus eri metriluvuillakin, kun verrataan loikkia. On ollut tylsää voittaa kilpailuja ilman vastusta. On paljon mielekkäämpää hävitä, jos ei ole itse onnistunut. Kilpailu vie aina eteenpäin.”

Kuinka helpottavana olet kokenut, että kaikki huomio ei enää kohdistukaan sinuun?

”Ei voi sanoa niinkään. Huomiota on ollut yhtä paljon ennen ja jälkeen. Toimittajilta tosin tulee tyhmiä kysymyksiä enemmän kuin ennen.”

Kuten?

”Minulta kysytään Sennin persoonasta ja meitä yritetään asetella vastakkain. Kisaamme ja olemme hyvissä väleissä, mutta emme ole sillain ehtineet tutustua. Minusta tehdään heti toisen ihmisen asiantuntija, vaikka se ei ehkä pidä paikkaansa.”

Mäkelä pitää ”aivan puppuna” puheita, että kolmiloikkaajat eivät tulisi jotenkin toimeen keskenään.

”Se on spekulaatiota ja yritetään saada meidät provosoitumaan toisiamme vastaan. En ymmärrä sitä ollenkaan!”

Myös Salminen sanoo innostuvansa ja saavansa lisää motivaatiota, kun hänellä on tiukka vastustaja kotimaassa. Heillä on yhteinen sävel.

”Yritämme työntää toisiamme eteenpäin. Saa hypätä täysillä, jos aikoo olla ykköspallilla. Viihdymme Kristiinan kanssa täälläkin samoissa porukoissa ja heitämme läppää.”

Naisten kolmiloikan karsinta alkaa Eugenessa lauantaina kello 20.30 Suomen aikaa. TV2 ja Yle Areena.