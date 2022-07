Lauri Hollo pakinoi, miten yleisurheilun MM-kisoja kuuluu oikeasti seurata.

Yleisurheilun MM-kilpailut Yhdysvaltain Eugenessa alkavat tänään. Moni suomalainen seuraa harhaluuloissaan kisoja kotisohvalta aivan väärin Suomen lippu kädessään iloisesti liehuen ja Karhun 1980-luvun wanhojen hywien aikojen verkkarit päällään. Tässä siis ohjeet, joiden avulla pääset viralliseen hardcore-osaston kisatunnelmaan.

Ennen kisaurakan aloittamista on erittäin tärkeää muistella Suomen yleisurheilun historiaa. Jos Paavo Nurmi otti yksin olympialaisista yhdeksän kultamitalia, ei menestyminen tässä lajissa voi olla kovin vaikeaa. MM-kilpailut ovat sitä paitsi tasoltaan huonommat kuin olympialaiset. Lasse Virenkin voitti neljä olympiakultaa. Mikä siinä siis niin hankalaa on?

Tärkeää on myös tarkistaa joka lajin maailmanennätykset. Niihin on hyvä peilata mukana olevien suomalaisten suorituksia. Moni maailmanennätys on tehty jo 1980-luvulla. Silloin radat ja välineet olivat paljon huonompia kuin 2020-luvulla. Esimerkiksi Neuvostoliiton Natalja Lisovskaja työnsi naisten kuulaa vuonna 1987 22,63, Gabriele Reinsch nakkasi vuotta myöhemmin kiekkoa 76,80. Samana vuonna Florence Griffith Joyner juoksi 100 ja 200 metriä aikoihin 10,49 ja 21,34. Miesten puolella Jürgen Schult paiskoi vuonna 1986 kiekkoa 74,08, Juri Sedyh moukaria 86,74. Nykytuloksia pitää peilata tässä valossa.

Välineiden ja pinnoitteiden lisäksi lääketiede ja teknologia ovat kehittyneet noista ajoista valtavin harppauksin, lienee siis selvää, että ihminenkin on kehittynyt. Ja ihminen se on urheilijakin. Etenkin suomalainen urheilija. Pidä itsestään selvyytenä, että suomalaistulokset ovat nyt parempia kuin 1970–80-luvuilla.

Kun suomalainen kyyristyy lähtötelineisiin tai valmistautuu hyppy- tai heittosuoritukseen, ota vertailukohdaksi vähintään tämän kesän maailman kärkitulokset.

Toinen hyvä vertailukohta on lajien Suomen ennätykset. Suomalaisia on Eugenessa 36, vertaa heidän tuloksiaan SE-tuloksiin, niin pääset jyvälle siitä, mihin kunkin pitäisi pystyä. Jos eivät pysty, muista kirjoittaa jokaiseen sosiaalisen median kanavaasi kitkeriä päivityksiä veronmaksajien rahoilla lomailevista kisaturisteista.

Myös lehtien kommenttipalstalle kannattaa vuodattaa pettymyksensä; epäonnistuneet suomalaisurheilijat ovat kuitenkin pettäneet juuri sinut, ihan henkilökohtaisella tasolla. Some- ja lehtikommentointi on sikälikin tärkeää, että näin urheilijat, valmentajat ja valmennusjohto pysyvät kärryillä siitä, mihin oikeasti pitäisi pystyä ja millaisia korjausliikkeitä harjoitteluun tehdä. Ehdota niitä rohkeasti.

Myös konkreettinen henkilökohtainen vertailu on tärkeää. Jos Kristian Pulli hyppää pituutta naurettavat 750 ja karsiutuu, käy mittaamassa samat metrit takapihallesi, niin näet, miten säälittävä suoritus se on. Ja jos Elmo Lakka jää 110 metrin aidoissa ulos finaalista, laita kotipihan omenapuiden väliin keppi 106,7 sentin korkeudelle ja aido siitä keveästi tekniikkaa seuraillen yli kerta toisensa jälkeen.

Jos Alisa Vainio ei pysty maratonilla ennätykseensä, vaan juoksee päälle 2.30, lähde paikalliselle urheilukentälle kokeilemaan. Se ei ole kuin 3,33 minuuttia per kilometri eli naurettavat 42,6 sekuntia 200 metrillä ja 1.23,2 ratakierroksella. Käy kokeilemassa, ehkä pystyt. Eikä sillä ole väliä, että Vainio juoksee tuon 400 metrin pätkän samaa vauhtia kilpailussa vain reilut 105 kertaa putkeen.

Eli tärkeintä tulevan kymmenen päivän aikana on säilyttää positiivinen fiilis. Kyllä suomalainen yleisurheilija pystyy. Ellei pysty, kannattaa lähettää myös kyseisille urheilijoille ytimekäs faksi: ”Tule pois, siellä on kisat.”