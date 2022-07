Ella Junnila, Senni Salminen ja Kristiina Mäkelä ovat kaikki kiinni MM-finaalipaikoissa onnistuessaan lauantain karsinnoissa.

Tänään tulessa on kolme erittäin mielenkiintoista naishyppääjää, kun Ella Junnila on mukana korkeuden karsinnassa, Senni Salminen ja Kristiina Mäkelä kolmiloikassa. Etenkin loikasta voidaan hyvällä syyllä odottaa yhtä finaalipaikkaa, miksei kahtakin.

Senni Salminen nousi viime vuonna kaiken kansan tietoisuuteen hypättyään upean SE:n 14,63. Tällä kaudella hän on kilpaillut erittäin säästeliäästi, kaikki paukut on satsattu kaksiin arvokisoihin. Kokenut Kristiina Mäkelä ei ole kovin monta kertaa urallaan arvokisakarsintaan jäänyt – vuosi sitten Tokion olympialaisissa hän pudotti juuri Salmisen finaalista yhden sentin erolla. Tuolloin finaaliin riitti 14,21, kaksissa edellisissä MM-kilpailuissa rajapyykki on ollut 14,12 ja 14,07.

Mäkelä osoitti mukavaa nousukuntoa Hyppykarnevaaleilla kuun vaihteessa; ensin syntyi myötätuulitulos 14,50, heti perään sallituissa uusi ennätys 14,47. Salmisen kauden paras on edellisestä kilpailusta Kuortaneelta 14,32.

On varmaa, että sellaisilla hypyillä ollaan finaalissa. Arvokisojen karsinta vaatii kylmäpäistä hermojen hallintaa, vain kolme suoritusta on käytössä. Ennusmerkit viittaavat siihen, että maanantain loppukilpailussa nähdään kaksi suomalaista.

Ella Junnila hyppäsi hallissa vuonna 2021 SE:n 196. Hyppy oli niin komeasti jengoillaan, että rohkeimmat ennustivat kahden metrin ylityksen olevan vain ajan kysymys. Sitten vaihtui yllättäen valmentaja Jouko Kilvestä Tuomas Salliseen. Fysiikkaa on pyritty parantamaan, mutta se ei ole vielä niveltynyt yhteen tekniikan kanssa.

Sallisen aikakauden paras tulos Junnilalla on kesäkuun Paavo Nurmen kisoissa hypätty 192. Isoista asioista ei ole kiinni, mutta loksahtavatko kaikki palaset kohdilleen? Finaaliin päästäkseen pitänee hypätä melko puhtaalla sarjalla 192–194. Mahdollista se on.

Mielenkiintoista on myös nähdä, mikä on pika-aitojen SE-miehen Elmo Lakan päivän kunto. Viime kesänä syntyi huima 13,31, tällä kaudella Lakka on pommittanut melko tasaisesti 13,50–13,60 tuloksia, mutta se piikkijuoksu puuttuu.

Viime kesänä Lakka kampesi itsensä olympiavälieriin ajalla 13,48, todennäköisesti vähintään samankaltaista tulosta kaivataan nyt, että mies pääsee juoksemaan Eugenessa kahdesti.