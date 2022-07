Suunnannäyttäjä, luja kilpailija ja tunnehyppääjä – Tällainen on Suomen korkeushyppytrio MM-kisoissa

Ella Junnila, Heta Tuuri ja Sini Lällä saavat voimaa toistensa onnistumisista.

Pyrinnön korkeushyppääjä Ella Junnila on arvokisamitalisti EM-halleista ja kokenut arvokisakävijä. Kuva elokuulta 2021.

STT, Eugene

Ella Junnila, Heta Tuuri ja Sini Lällä lähtivät tarttuvan iloisissa tunnelmissa yleisurheilun MM-kisoihin Eugeneen. Junnila kuuluu jo arvokisajoukkueiden runkoryhmään, mutta Tuurin ja Lällän onnistunut alkukausi kasvatti lajin edustusryhmän yllättävästi kolmeen MM-kisoissa.

Tuuri ja Lällä tähtäsivät alun perin EM-edustajiksi Müncheniin.

”Se oli realistisempi vaihtoehto, mutta tulikin jackpot”, Lällä tiivisti korkeushypyn kirkastuneen ilmeen MM-kisojen aattona.

Kolmikon jokainen jäsen tuntuu nauttivan yhtä lailla toistensa onnistumisista. Se heijastaa keskinäistä arvostusta.

”Ella on suunnannäyttäjä. Hän on osoittanut, että suomalainen korkeushyppääjä voi menestyä. Korkeushypyn tason nousu lähti siitä”, Lällä arvioi pyynnöstä kolmikkoa.

”Hetan kanssa olen kisannut nuorten sarjoista lähtien. On ihan parasta, että me molemmat pääsimme nyt kisoihin. Ja hän on tosi kova kilpailija.”

Sini Lällä on Eugenessa ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan.

Lällä taipui arvioimaan myös itseään.

”Itse olen tunteella eläjä. Tuuletan onnistumisia joskus niin, että ihmettelen sitä itsekin jälkeenpäin”, Lällä jatkoi.

”Mutta sen tunteen avulla voin päästä flow-tilanteeseen.”

Lällän flow-urakka

Orivedeltä lähtöisin oleva, Jyvskylän Kenttäurheilijoita edustavan Lällän flow nähtiin Oulun rankingkilpailussa, kun hän hyppäsi ennätyksensä 190. Ennätys syntyi käsittämättömästi 12:nnella kilpailuhypyllä. Ihanne olisi yrittää ennätyksiä viidennellä tai kuudennella hyppyvuorolla.

”Palautumiseen meni aika kauan”, Lällä tunnusti naurahtaen.

Ennätys ratkaisi Lällän paikan MM-joukkueessa.

”Pitää uskaltaa unelmoida. Olen aina halunnut arvokisoihin ja nyt osoitin, että pystyn tähän”, Lällä iloitsi.

”MM-karsinnassa on tarkoitus hypätä kuten missä muussa kisassa tahansa.”

Tuuri puhui samasta asiasta toisin sanoin.

”Olen yrittänyt hillitä omaa innostusta ja pysyä arkirutiineissa”, Tuuri avasi keskittymistään.

”Tarkoitus on olla läsnä omassa tekemisessä.”

Se tarkoittaa, että keskittyminen pysyy omassa suorituksessa ja hypyn keskeisissä yksityiskohdissa.

Tuuri turvaa ankkuriin

Lahden Ahkeran Tuuri paljasti ”ankkurin”, jolla hän pitää ajatukset raiteillaan.

”Se voi olla ihminen, sana tai jotain mitä kirjoitan vihkoon”, Tuuri paljasti.

Heta Tuuri on hypännyt ennätyksensä tällä kaudella.

Läheinen ihminen voi tarjota pitävän katsekontaktin, turvallisen puheäänen tai arjen palauttavat sanat.

”Minulle ’ankkuri’ on toimiva tapa. Sen avulla voi saada palautettua ajatukset oikeisiin asioihin, että olen nyt tässä ja teen taas sen saman, harjoitellun liikkeen”, Tuuri selitti.

”Silloin tilanne ei muutu urheilua suuremmaksi asiaksi.”

Tuurin ankkurihenkilö voi olla esimerkiksi valmentaja tai avopuoliso.

”Taustajoukko on nähnyt tehdyn työn. Epäonnistumisen hetkellä he eivät ajattele, että se on jonkin loppu. Tilanteista opitaan”, mennään eteenpäin.

Tuuri kohensi ennätyksensä 190:een toukokuun lopulla.

Junnila pohtii hyppyvarmuutta

Tampereen Pyrinnön Junnila on ennättänyt urallaan kolmikosta pisimmälle. Hän saavutti SE-tuloksella 196 EM-hallikisojen pronssin alkuvuodesta 2021.

Junnila pääsee MM-kisoihin fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta hyppytuntuma on ailahdellut alkukesän jalkavaivojen takia.

”Kunto on mennyt oikeaan suuntaan, mutta kesäkuussa tuli kisoja vähemmän kuin oli suunniteltu”, Junnila arvioi tilannettaan keskiviikkona Eugenessa.

”Kaikki on tehty mitä tehtävissä on, mutta tasapainoisia hyppyjä on alla vähän.”

Junnilan tämän kesän paras tulos on 192, jonka hän ponnisti Paavo Nurmen kisoissa.

Naisten korkeushypyn karsinta lauantaina kello 21.10 alkaen.