Avauspäivänä kilpailee jo enemmän suomalaisia kuin joskus koko kisoissa, kirjoittaa Lauri Hollo Eugenen MM-kisojen ensimmäisessä suomalaiskatsauksessa.

Yleisurheilun MM-kilpailujen avauspäivä on heti hurjaa suomalaistykitystä. Tulessa on peräti 13 suomalaista – aina edes koko joukkueen koko ei ole ollut yhtä suuri.

Topi Raitanen juoksee 3000 metrin esteiden alkuerissä. Hänen alkukautensa oli hieman väkinäisen oloista puurtamista, mutta silti Raitanen on pystynyt juoksemaan 8.19,34. Se on itse asiassa hieman kovempaa kuin vuosi sitten ennen Tokion olympialaisia, missä Raitanen oli komeasti kahdeksas.

Finaalipaikka ei ole itsestäänselvyys. Helsinkiläinen on kova kirimies, mikä on finaaliin selviämisen kannalta tärkeää; monesti alkuerissä hölkötellään pari kilometriä ja laitetaan sitten talla pohjaan. Kiihtyvä vauhti on sopinut ainakin tähän saakka Raitaselle kuin nenä naamaan.

Jos viimeistelyleiri vuoristossa on mennyt putkeen, mahdollisuuksia on vaikka mihin. Ennustan finaalipaikkaa.

Naisten moukarikarsinnassa Krista Tervo ja vasta 19-vuotias Silja Kosonen tavoittelevat finaalipaikkaa. Siihen vaadittaneen noin 71-72 metriä. Tervo on nakannut kahdesti yli 74-metrisen tällä kaudella, mutta Kosonen on ollut hiukan tasaisempi. Hänen kauden parhaansa on 72,22.

Tiukalle menee, mutta nappiin onnistuessaan molemmat ovat finaalissa. Toisaalta voitto olisi jo sekin, jos jompikumpi heittäisi loppukilpailussa. Kummallakaan ei vielä ole vyöllään arvokisafinaalia, Kosonen on päässyt yrittämän kerran, Tervo kolmesti.

Wilma Murto hyppäsi viime syksynä Ratinassa Kalevan kisoissa uuden SE:n. Tällä kaudella hankaluuksia on aiheuttanut talvella tullut loukkaantuminen.

Murrolta vaaditaan kauden parasta

Wilma Murto palasi loukkaantumisensa jälkeen terävästi seiväspaikalle ja ylitti heti avauskilpailuissaan kahdesti 450. Kaksi viime kilpailua on kuitenkin ollut melkoista hakemista (430 ja 436).

Viime kausi oli loistava. Tokion olympialotossa tuli viides sija ja syksyllä Murto teki SE:n 572. Jalkapöydän murtuma tammikuun lopussa piti naisen pitkään sivussa tositoimista. Oletettavasti karsinnassa pitää hypätä vähintään 460 päästäkseen finaaliin, vaikka seipään taso ei ole tällä kaudella häikäissyt. Selvää siis on, että kauden parhaaseen on venyttävä.

Pituuden SE-mies Kristian Pulli pääsi kisoihin niukasti rankingin kautta. Hän hyppäsi SE:n 827 kaksi vuotta sitten, mutta sen jälkeen on ollut hankalampaa.

Viime kesänä kahdeksan metriä ei ylittynyt kertaakaan, tällä kaudella hän on hypännyt kerran 800. Kauden perustaso on ollut noin 770. Nyt on pakko pystyä parantamaan, todennäköisesti finaaliin päästäkseen on hypättävä hyvin lähelle kahdeksaa metriä, ehkä jopa hiukan yli.

Jos tekniikkaa on loksahtanut viimeistelyleirillä kohdilleen, kaikki on mahdollista. Tilastojen valossa siltä ei tosin näytä.

20 kilometrin kävely toimii lämmittelynä Aleksi Ojalalle ennen päämatkaa, joka on sääntömuutosten myötä kutistunut 50 kilometristä 35 kilometriin.

Yllätysvalmis moukariduo

Aaron Kangas ja Tuomas Seppänen ovat mukana moukarikarsinnassa. Ne ovat tupanneet olemaan melko yllätyksellisiä. Neljissä edellisissä globaaleissa arvokisoissa finaaliin on päästy 74–76 metrin heitoilla.

Jos pokeri pitää, se on suomalaisille ihan mahdollista. Kumpikin on heittänyt tällä kaudella 75 metrin tienoille.

Finaalipaikka vaatii nyt nappionnistumista, mutta ei se mahdotonta ole. Kankaalla on enemmän potentiaalia, mutta Seppäsen kokemus kovista paikoista on paljon suurempi. Hän on kolunnut viidet arvokilpailut ja heittänyt niin EM- kuin MM-finaalissakin.

Urjalan Aleksi Ojala verryttelee 20 kilometrin kävelykilpailun ennen päämatkaansa 35 kilometriä. Aivan huippusuorituksella Ojala voisi päästä 20 parhaan joukkoon. Ehjän kilpailun tekeminen olisi merkittävä itseluottamus­buusti päämatkaa varten. Siinä Ojala tappeleekin jo kunnon sijoituksista, jopa kymmenen parhaan joukkoon.

Jos päivän suomalaisyllättäjää haetaan, se voisi olla 24-vuotias seiväshyppääjä Elina Lampela, joka hyppäsi viime kesänä ennätyksensä 453 ja tällä kaudella 450. Hän on tehnyt hyviä hyppyjä kovemmistakin korkeuksista, joten kaiken osuessa nappiin jopa finaalipaikka voisi aueta.

Vasta 21-vuotias Nathalie Blomqvist on juossut tällä kaudella jo 1500 metrin 22-vuotiaiden SE:n 4.10,25. Hän ei ole tällä kaudella juossut yhtäkään huonoa kilpailua.

Jos sama tasaisuus jatkuu, on 4.10 alitus hyvässä jonojuoksussa jopa todennäköinen. Näissä karkeloissa sillä ei jatkoon päästä, mutta kokemus ja onnistuminen olisivat tärkeä asia ajatellen elokuun EM-kilpailuja ja tulevaisuutta ylipäätään.

Aamulehti seuraa ja ennakoi sekä verkossa että paperilehdessä MM-kisojen suomalaisia Suomalaiskatsaus-palstalla.