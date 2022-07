Patrik Niklas-Salminen sai viimeisen villin kortin Tampere Openin kaksinpeliin

Tamperelaistaustainen Niklas-Salminen teki viime vuonna paluun kentille juuri Tampere Openissa.

Tamperelaislähtöinen tennisammattilainen Patrik Niklas-Salminen on saanut viimeisen villin kortin ensi viikolla pelattavan Tampere Open -turnauksen miesten kaksinpelin pääsarjaan.

Tampere Openin pääsarjapelit alkavat Tampereen Tenniskeskuksessa maanantaina 18. heinäkuuta, ja turnaus huipentuu viikon päätteeksi sunnuntaina.

Kaksi aiempaa villiä korttia menivät Otto Virtaselle ja ruotsalaiselle Leo Borgille, tennislegenda Björn Borgin pojalle.

”Todella hyvät tunnelmat päästä takaisin kotikentälle pelaamaan. Minulla on paljon hyviä voittoja ja muistoja Tampere Openista”, Niklas-Salminen totesi Tennisliiton tiedotteessa.

Niklas-Salminen, 25, teki viime vuonna pitkän loukkaantumisen jälkeen paluun kentille juuri Tampere Openissa. Hän hävisi miesten kaksinpelin avauskierroksella ranskalaiselle Alexandre Mullerille suoraan kahdessa erässä.

”Totta kai nyt tuntuu, että olen valmiimpi kuin viime vuonna. Vuoden takainen kisa oli tosi vaikea, koska pelituntumaa ei ollut loukkaantumisen jälkeen.”

Fakta Tampere Open, miesten kaksinpelin sijoitetut 1. Juan Manuel Cerundolo (Argentiina, ATP-ranking 114.) 2. Mats Moraing (Saksa, 133.) 3. Maximilian Marterer (Saksa, 145.) 4. Jurij Rodionov (Itävalta, 151.) 5. Zsombor Piros (Unkari, 168.) 6. Thiago Agustin Tirante (Argentiina, 170.) 7. Dimitar Kuzmanov (Bulgaria, 171.) 8. Alessandro Giannessi (Italia, 182.) Rankingin tilanne 10. heinäkuuta. Sijoitetut pelaajat voivat vielä muuttua.

Mukana myös nelinpelissä

Niklas-Salminen pelaa kaksinpelin lisäksi nelinpelissä puolalaisen Karol Drzewieckin parina. He ovat nelinpelissä kolmanneksi sijoitettu pari.

Maailmanlistalla Niklas-Salminen on tällä hetkellä nelinpelissä sijalla 281 ja kaksinpelissä sijalla 770.

”Viime aikoina on nelinpeli kulkenut hyvin ja ranking on noussut sillä saralla. Myös kaksinpelissä on ollut hyviä otteluita, mutta homma on myös siinä takkuillut”, Niklas-Salminen toteaa tiedotteessa.

”Toivottavasti saan Tampere Openista kaksinpelin uuteen nousuun. Toivottavasti olen karkeloissa mukana niin kaksin- kuin nelinpelissä vielä loppuviikosta.”