Aiempaa järkevämpi ajaminen on nostanut Kalle Rovanperän MM-sarjan ylivoimaiseen johtoon, uskoo kartanlukija – ”Vauhti on aina ollut hyvää”

Torstaina alkavassa Viron MM-rallissa Rovanperä välttää turhia riskejä, kertoo kartanlukija Jonne Halttunen.

STT

Toyotan suomalaistähti Kalle Rovanperä on kartanlukijansa Jonne Halttusen kanssa dominoinut rallin MM-sarjaa. Kuuden kilpailun jälkeen suomalaiskaksikolla on ylivoimainen johtoasema neljän voiton myötä.

Rallin MM-sarja jatkuu torstaista alkaen Virossa. Viime vuonna Rovanperä ja Halttunen juhlivat Tartossa uransa avausvoittoa, mutta tällä kertaa jo sarjatilanne pakottaa miettimään tilannetta hieman eri kantilta.

”Hyvillä fiiliksillä lähdemme kisaan ja kovalla luotolla. Auto tuntuu hyvältä, ja Kallelle tuntuvat nyt kaikki hommat maistuvan. Lähdetään matkaan samalla periaatteella kuin joka kisassa eli tehdään nöyrästi töitä ja yritetään ottaa maksimitulos irti”, Halttunen sanoo STT:lle.

Rovanperä joutuu jälleen ensimmäisenä autona auraamaan tietä irtosorasta. Virossa työsarka korostuu, sillä perjantaina ajetaan muhkeat 140 erikoiskilometriä.

”Toisaalta kyseessä on nopea ralli, joten tien putsaamisesta ei pitäisi kärsiä niin paljon. Sääennuste lupailee myös vettä, mikä sopisi meille hyvin. Virossa on pystyttävä ajamaan tosi kovaa ja virheettömästi”, Halttunen toteaa.

Nuori Rovanperä on läpi uransa vakuuttanut rauhallisuudellaan. Halttunen kokee, että tänä vuonna Rovanperä on kypsynyt entisestään.

”Sapluuna, jolla me tällä hetkellä operoimme, tuntuu toimivan. Toki Kalle on myös ajanut älyttömän hyvin ja ennen kaikkea järkevästi”, jyväskyläläiskartturi summaa.

”Vauhti on aina ollut Kallella hyvää. Järkevyys ja ennen kaikkea tietotaito, missä pitää ajaa kovaa ja missä vähän on nostettava, on parantunut. Se on tärkein osa, mikä on tänä vuonna kehittynyt”, Halttunen sanoo.

Hyundain Thierry Neuville on Rovanperän tämänhetkinen ykköshaastaja. Suomalaisen etumatka ennen Viron rallia on huimat 65 pistettä.

Mestaruutta turha miettiä

Vaikka Halttunen ja Rovanperä ovat korostaneet järkevää ajoa Viron nopeilla sorateillä, suomalaiskaksikko on silti yksi ennakkosuosikeista torstai-iltana käynnistyvässä kisassa.

”Nopeat rallit ovat aina sopineet meille. Kallessa olen huomannut, että kun hän ajaa kovaa tai jopa paineen alla ja joutuu puristamaan, virheitä tulee todella vähän. Hyvällä kyydillä jos onnistutaan ajamaan, niin uskon, että tulos on ihan hyvä”, Halttunen kertoo.

”Meidän ei ole enää pakko ajaa voitoista väkisin ja ottaa viimeisiä riskejä. Se on tässä vaiheessa muiden homma.”

Rovanperän johtoasema MM-sarjassa on muhkeat 65 pistettä ennen Hyundain Thierry Neuvilleä. Seuraavaksi edessä ovat Viron ja Suomen rallien lisäksi Belgian sekä Kreikan kilpailut. Näissä kaikissa Rovanperä on ennakolta vahva.

”Turha on vielä miettiä mestaruuksia, muuten tekee asioista itselle liian vaikeita. Keskitytään yhteen kisaan kerrallaan. Toki johtoasema helpottaa, mutta toisaalta, jos tulee nollakisoja, jätkät ottavat äkkiä kiinni”, Halttunen kokee.

”Tällä hetkellä tärkeintä on ajaa Thierryä vastaan ja välttää typeriä riskejä.”