Siri Eskola siirtyi Tampereelle päästäkseen ulkokentälle, mutta hänestä on tullut entistä vaarallisempi mailan varressa – ”Ei mietitä semmoisia titteleitä”

Manse PP:n naisten esitys oli kauden nihkein, mutta silti tamperelais­joukkue kairasi mukaansa kaksi pistettä.

Hiljattain kaksivuotisen jatkosopimuksen tehnyt Siri Eskola on lyönyt Manse PP:ssä nyt 9+63 juoksua 16 ottelussa.

Lyöjäjokerina tunnettu Siri Eskola siirtyi täksi kesäksi Manse PP:n riveihin päästäkseen toteuttamaan itseänsä myös ulkokentällä.

Sieppariksi istutettu Eskola on viihtynyt erinomaisesti uudessa roolissa, mutta kas kummaa.

Tätä kautta on tullut lisää jytyä myös sisäpeliin. Eskola täräytti yhden kunnarin ja kaksi tavallista juoksua, kun Manse haki keskiviikkoiltana nihkeän 1–0 (7–6, 4–4) -voiton Kempeleen Kiristä.

Eskola nousi huolimattomasti pelanneen Mansen kakkoshahmoksi Kirsi Ala-Lipastin jälkeen. Ala-Lipastin lyöntisaldo oli 1+2. Lisukkeeksi tuli neljä tuotua juoksua.

”Pelaaminen on ollut todella kivaa. En ole puristanut mailaa niin paljon kuin aiempina vuosina, kun on pitänyt keskittyä myös ulkopeliin. Minulla on ollut välillä yliajattelijan vikaa”, Eskola kuvaili.

Eskola valittiin Tampereella pelattuun Itä–Länteen Lännen joukkueen ensimmäisenä pelaajana, kun hän voitti yleisöäänestyksen.

Siepparin paikka on tunnetusti hurjapäiden paikka. Etkö pelkää ollenkaan?

”Silloin hirvittää vähän, kun kovimmat lyöjät tarttuvat mailan varteen. Onneksi Virpi Hukka on meidän joukkueessa, niin ei tarvitse pelätä häntä.”

Kun Eskola pelasi Kirittärissä kolme edellistä kautta, hän pääsi harjoittelemaan ulkokentällä ja satunnaisesti kokeilemaan myös tosipaikassa.

”Minulle sanottiin useamman kerran, että saan jossain vaiheessa näytön paikan. Kun sitä ei tullut, ainoaksi vaihtoehdoksi jäi maiseman vaihtaminen.”

Lue lisää: Siri Eskola siirtyi Manse PP:hen, koska ei enää halunnut olla mukana vain puolessa pelistä

Lyöjäkuningattaruus ei mielessä

Eskola johtaa tällä hetkellä suvereenisti Superpesiksen lyöjätilastoa. Miltä lyöjäkuningattaren titteli kuulostaisi?

”Ei mietitä semmoisia juttuja. Kausi on vielä pahasti kesken. Sen voin sanoa, että tähän mennessä on mennyt todella hyvin. Ei ole ollut hirveästi ongelmia”, Eskola summasi.

Kiimingissä kasvanut Eskola palasi keskiviikkona synnyinseuduilleen ja nautti kokemuksesta täysin siemauksin.

”Oli todella mukavaa tulla kotikonnuille. Koko perhe oli kannustamassa minua.”

Miten vastustajan kannattajat ottivat sinut vastaan?

”Kuulin vain kannustusta. Kukaan ei haukkunut. Harmi, kun katsomo oli niin tyhjä. Moni katsoja jäi kotiin epävakaan sään takia.”