Itä–Länsi kerää pesäpallokansan Kauppiin – näin uusi pesäpallopyhättö otettiin vastaan: ”Hieno tapa korkata stadion isosti”

Kaupin uusi pesäpallopyhättö keräsi kehuja. Yleisön mielestä tapahtuman ja paikan arvoa Tampereen seudun pesäpallolle ei voi yliarvioida.

Pesäpallo juhlii tänä vuonna satavuotissyntymäpäiviään, ja lajin ehdoton kruununjalokivi Itä–Länsi-turnaus pelataan Tampereen Kaupin uudella stadionilla. Se on Tampereen ja lähialueiden pesäpallolle samankaltainen näytön paikka ja mahdollisuus, kuin itse turnaus on pelaajille. Voitolla ei ole väliä, mutta onnistumisella on.