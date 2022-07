Karsten Warholm osallistunee MM-Eugeneen, mutta missä kunnossa? – ”Tilanne ei ole ihanteellinen”

Karsten Warholm on 400 metrin aitojen olympiavoittaja ja ME-mies.

Yleisurheilun norjalaistähti Karsten Warholm kertoi perjantaina, ettei hän voi olla absoluuttisen varma osallistumisestaan Eugenen MM-kisoihin. Kisat alkavat Yhdysvaltain Oregonissa 15. heinäkuuta, ja Warholmin matkan eli 400 metrin aitojen alkuerät juostaan jo toisena kisapäivänä lauantaina.

Tokion olympialaisissa viime vuonna mykistävän maailmanennätysajan 45,94 juossut Warholm reväytti takareitensä kesäkuun alussa Timanttiliigan kilpailussa Rabatissa.

”Olen tehnyt kaikkeni, jotta olisin valmis (MM-kisoihin), mutta elämässä mistään ei voi olla varma. En voi sanoa, että juoksen kisoissa sadan prosentin varmuudella. Sellaista lupausta varten minun pitäisi olla sataprosenttisessa kunnossa”, Warholm, 26, kertoi.

”Tilanne ei ole ihanteellinen, mutta olen tehnyt Tokion jälkeen kovasti töitä, jotta olisin loistokunnossa. Kaikki ei vain haihdu pois, vaikka olen loukkaantuneena viisi viikkoa.”

400 metrin aitojen taso on ollut Warholmin toipilasaikanakin kivenkova. Brasilian Alison dos Santos on juossut kauden kärkiajan 46,80, kun Yhdysvaltain Rai Benjamin on kellottanut parhaalla vedollaan 47,04.