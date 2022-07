Venäjällä helmikuussa pidätetty koripalloilija Brittney Griner tunnusti huumerikoksen

Koripallotähden asianajaja kertoi medialle, että Griner toivoo mahdollisimman lievää tuomiota.

STT

Koripalloilija Brittney Griner tunnusti oikeudenkäynnissä syyllistyneensä Venäjällä huumerikokseen, kertoo uutistoimisto Reuters. Griner sanoi torstaina oikeuskäsittelyssä, että hänen ei ollut tarkoitus rikkoa lakia.

Griner on ollut Venäjällä tutkintavankeudessa helmikuusta asti. Hänet pidätettiin Moskovan lentokentällä, kun hänen matkatavaroistaan löytyi kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita.

Yhdysvaltalaispelaajaa uhkaa kymmenen vuoden vankeustuomio.

Kahdesti olympiakultaa voittanut Griner kuuluu maailman parhaisiin naiskoripalloilijoihin. Venäjällä hän on edustanut Jekaterinburgin joukkuetta. Pohjois-Amerikan ammattilaisliigassa WNBA:ssa Griner on Phoenix Mercuryn pelaaja, jolta kesän sarjakausi on mennyt sivu suun.

Toivoo mahdollisimman lievää tuomiota

Griner puhui torstain kuulemisessa englantia, joka tulkattiin venäjäksi. Hän toivoi saavansa laatia todistajanlausuntonsa myöhemmin, sillä hän tarvitsee mielestään aikaa sen valmisteluun. Oikeuskäsittelyn on määrä jatkua ensi viikon torstaina.

Grinerin asianajaja Aleksandr Boikov kertoi Reutersin mukaan toimittajille, että Griner toivoo mahdollisimman lievää tuomiota.

Aiemmin tällä viikolla Griner pyysi Yhdysvaltain presidentiltä Joe Bidenilta kirjeitse apua, jotta hän pääsisi vapaaksi venäläisestä vankilasta. Grinerin perhe julkisti osan pelaajan käsinkirjoitetusta kirjeestä.

”Olen kauhuissani siitä, että saatan olla täällä ikuisesti”, Griner kirjoitti.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat kritisoineet pidätystä ja arvioineet, että Venäjä haluaa Grinerin avulla neuvotella venäläisten vankien vapauttamisesta Yhdysvalloissa. Venäjän viranomaiset ovat korostaneet, ettei Grinerin pidättäminen ole poliittinen teko.