Susijengi voitti huikean trillerin päätteeksi Kroatian, Lauri Markkanen heitti ratkaisukorin

Suomi aloittaa koripallon miesten MM-karsintojen jatkolohkon jaetulta piikkipaikalta.

Suomen miesten koripallomaajoukkue päätti MM-karsintojen alkulohkon riemukkaaseen voittoon Kroatian Rijekassa. Susijengi taisteli loppuhetkien trillerissä ohi Kroatian ja voitti 81–79 (43–34).

Suomi oli vielä kaksi minuuttia ennen loppua kahdeksan pisteen päässä, mutta vei viimeiset minuutit pistein 11–1. Voitokkaan kolmosen laukoi kulmasta sisään Lauri Markkanen, kun kellossa oli jäljellä enää neljä sekuntia.

Kroatian viimeisessä hyökkäyksessä Utah Jazzin NBA-peluri Bojan Bogdanović heitti hiuksenhienosti ohi, mutta Markkanen rikkoi levypallotilanteessa Los Angeles Clippersin 213-senttistä sentterikörmyä Ivica Zubacia. Tuloksena oli Markkasen viides virhe ja vapaaheitot Zubacille. Nuo vapaaheitot Zubac kuitenkin heitti ohi, mikä käynnisti Susijengin juhlat.

Suomen kuopuksena juhli 18-vuotias Miro Little, joka pelasi jälleen ennakkoluulottomasti puolustuspäässä vastustajan miljoonamiehiä vastaan. Pirkkalalaislähtöinen lahjakkuus heitti kaikkiaan viisi pistettä, joista kolme tärkeällä heitolla kolmannen neljänneksen lopussa.

”Tämä menee aivan kovimpien kokemieni pelien joukkoon. On hienoa päästä pelaamaan tällaisissa otteluissa. Meillä on tosi hyvä joukkue ja ilmapiiri. En olisi vuosi sitten uskonut, että olisin tässä ja taistelemassa EM-kisapaikasta. Asiat ovat loksahtaneet kohdilleen. Kokeneet pelaajat ovat antaneet minulle hyviä neuvoja”, Little kertoi puhelimitse Rijekasta.

Suomi oli jo ennen Kroatia-ottelua varmistanut MM-karsintojen alkulohkonsa kärkitilan. Kroatia-voitolla Suomi aloittaa jatkolohkon sen jaetulta kärkipaikalta ja voitto–tappio-saldolla 5–1. Kroatia oli sunnuntaina Rijekassa pakkovoittotilanteessa. Tappion jälkeen se jäi kokonaan jatkolohkopelien ulkopuolelle.

Suomi aloitti vahvasti aggressiivisen puolustuspelinsä avittamana ja johti parhaimmillaan 12 pisteellä. Kroatia hinasi itsensä peliin mukaan 3. neljänneksellä, kun sen NBA-tähdet Bogdanović ja Zubac alkoivat ottaa peliä haltuunsa, eikä Suomen puolustus enää kyennyt vastaamaan. Kun Suomi ei päässyt puolustuspään onnistumisten kautta juoksemaan nopeita hyökkäyksiä, se joutui tyytymään hitaampaan hyökkäämiseen, mikä suosi Kroatiaa.

Suomi kuitenkin nousi lopussa mukaan tarkalla vapaaheitto- ja kaukoheittopelillä. Ilari Seppälä ja Edon Maxhuni sivalsivat valtavat kolmen pisteen heitot sukkaan, mikä toi Suomen pisteen päähän. Toisessa päässä Kroatia ei ollut yhtä kylmäpäinen, Lovro Gnjidić kivitti molemmat vapaaheittonsa.

Suomen päästyä hyökkäämään pisteen takamatkalta kentälle otettiin kaiken nähnyt konkari Petteri Koponen. Koponen ajoi ohi Kroatian entisen NBA-pelurin Mario Hezonjan ja ruokki Markkasta, joka heitti hetkenkään empimättä voittokorin Suomelle.

Markkanen heitti Suomen ykköslukemiksi 19 pistettä ja keräsi 7 levypalloa. Sasu Salin linkosi Suomelle 14 pistettä. Kroatian NBA-tähdet Bogdanović ja Zubac ylsivät 21 pisteeseen.

Suomen (5–1) lisäksi samaan jatkolohkoon C-lohkosta pääsivät Slovenia (4–2) ja Ruotsi (2–4). Lisäksi mukaan liittyvät D-lohkon Saksa (5–1), Israel (3–3) ja Viro (2–4).

Suomi aloittaa jatkolohkon kärkitilalta Saksan kanssa, joten tilanne ei juuri parempi voisi olla. Susijengi ei ole koskaan aiemmin edennyt karsintojen kautta MM-kisoihin.

Jatkolohkopelit käynnistyvät elokuun lopussa kahdella ottelulla per maa.