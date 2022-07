Manse PP:n kiertolaisaika vieraskentillä päättyi voittoihin – joukkueet odottavat paluuta Kauppiin innolla: ”Se tuo tunnelmaa vielä lisää”

Alkukauden reissurupeama on tiivistänyt Mansen Superpesis-joukkueita, mistä on hyötyä loppukauden reippaassa ottelutahdissa.

Yksi aikakausi päättyi Manse PP:ssä sunnuntaina, kun seuran Superpesis-joukkueet pelasivat toistaiseksi viimeisen kotipelipäivänsä Tampereen ulkopuolella.

Hämeenlinnan Pullerin kentän ”kotipelien” jälkeen tamperelaisjoukkueet pääsevät pelaamaan kotiottelunsa upouudella Kaupin stadionilla. Naiset ehtivät pelata alkukauden aikana kaikkiaan 13 ja miehet 14 ottelua vieraskentillä.

Superpesiksessä vuonna 2007 debytoinut ja Tampereella vuodesta 2013 pelannut Kirsi Ala-Lipasti sanoo, että Mansen naiset saavat olla tyytyväisiä kiertolaisjaksonsa päätökseen. Joukkue voitti sunnuntaina Kempeleen Kirin kirkkaasti 2–0 (5–2, 15–3), pitää runkosarjan kärkipaikkaa 32 pisteellä eikä jäänyt kahdessa tappiossakaan pisteettömäksi.

”Kyllä sitä talvella jännitti aika paljon, että mitäköhän siitä tulee, kun pelataan pelkästään vieraskentillä. Tosi hyvin joukkue on asennoitunut siihen, ja voisi melkein sanoa, että onpa pelattu sitten niin sanottuja kotipelejä tai vieraspelejä, pelaaminen on tuntunut melkein samalta”, Ala-Lipasti kuvailee.

Hän kiittää tästä myös seuraa. Loimaan, Ikaalisten, Vaasan, Helsingin ja Hämeenlinnan kotipelipäivissä järjestelyt toimivat hienosti ja pelaajat saivat keskittyä pelaamiseen stressaamatta käytännön asioista.

”Sekin on ollut kiva, että niissä peleissä on ollut kentällä töissä tuttuja naamoja, jotka ovat olleet Kaupissakin aiempina vuosina.”

Puolentoista kuukauden reissurupeama samassa linja-autossa on ollut Ala-Lipastin mielestä hyvää ryhmäytymistä koko joukkueelle.

”Olemme treenanneet aika tiiviisti koko pitkän talven, joten se, että matkustaessa päästään vähän puhumaan muustakin kuin pesiksestä, on tehnyt tosi hyvää. Porukka on lähentynyt noiden reissujen aikana, ja pelinjohdollekin on varmasti hyvä, että he ovat oppineet tuntemaan meitä muutenkin kuin pelikentällä.”

Myös pelinjohtaja Jari Cavernelis näkee, että yhteiset bussimatkat ovat olleet hyvä asia Mansen naisten uudelle valmennusjohdolle ja uusille pelaajille. Se, että vieraskenttäkiertue oli ajoissa tiedossa, on auttanut joukkuetta käsittelemään tilanteen ja valmistautumaan siihen.

”Minulla on ollut 20 vuoden tauko pelinjohtohommista tällä tasolla, ja kun sitten pelattiin heti ensimmäiset 13 peliä ikään kuin vieraissa, on itselleni henkilökohtaisesti iso huojennus, että olemme selviytyneet siitä tosi hyvin”, Cavernelis naurahtaa.

Sahaaminen lakkaa

Manse PP:n miestenkin alkukausi vieraskentillä jää plusmerkkiseksi. Viiden ensimmäisen ottelun tappioiden jälkeen joukkue on onnistunut kääntämään kurssinsa, ja sunnuntaina se venytti voittoputkensa jo yhdeksään. Imatran Pallo-Veikot taipui Hämeenlinnassa tamperelaisille 0–2 (1–3, 2–5).

Runkosarjassa Manse on neljäntenä tasapistein kolmossijaa pitävän Kouvolan Pallonlyöjien kanssa.

Kapteeni Tuomas Jussila on tyytyväinen, että Mansen reissupelit ovat sujuneet pisteiden valossa mukavasti. Hänen nähdäkseen myös miesten joukkue on tiivistynyt yhteisillä matkoilla, mikä on hyödyksi loppukauden tiiviissä ottelutahdissa.

”Meillähän joukkuehenki on erinomainen, kyllä näiden poikain kanssa mielellään matkustaa”, hän kehuu.

Paluu omalle kentälle helpottaa kuitenkin Jussilan mukaan montaa asiaa. Hän kuvailee, että alkukausi on ollut melkoista edestakaisin sahaamista.

”Tässä on mielenkiintoisissa paikoissa päästy käymään pelaamassa, joten siinä mielessä alkukausi on ollut ihan virkistävä sinänsä, mutta sanotaanko näin, että on ihan mukavaa päästä kuitenkin kotikentälle.”

Yleisö lähellä

Molemmat joukkueet odottavat kovasti paluuta Kauppiin. Jari Cavernelis kuvaa, että joukkueet saavat tietyllä tapaa uuden alun kaudelle päästessään korkkaamaan uuden stadionin.

Naisten ensimmäinen kotipeli koittaa keskiviikkona. Vastustajaksi saapuu sarjajumbo Pöytyän Urheilijat. Kirsi Ala-Lipasti uskoo, että katsomossa näkyy silloin paljon tuttuja kasvoja.

”Nyt, kun kotipelimme ovat olleet muualla, aika monelta on jäänyt lähtemättä niihin. On kiva, että nyt vihdoin pääsee tuttuja katsomoon ja meillä on hienot puitteet, omat kopit ja kaikki viimeisen päälle. Vaikka meillä on ollut Tesomalla oma harjoituskenttä, treenaaminenkin on ollut tavallaan vähän reissaamista, joten on kiva päästä nyt omalle kopille ja ihan omaan arkeen”, hän sanoo.

Tuomas Jussila on kokenut Joensuun Mailassa pelatessaan uudelle stadionille siirtymisen, joten hän tietää odottaa ensi viikolta useampaakin asiaa.

”Ensinnäkin pääsemme näkemään, minkälainen kenttä on jo pelillisesti. Katsomo on tosi lähellä, joten yleisön kanssa kommunikointi varmasti helpottuu, jos sitä näin voi sanoa. Se tuo varmasti omanlaisensa fiiliksen ja tunnelmaa vielä lisää”, hän naurahtaa.

Miehet pelaavat ensimmäisen kotiottelunsa Kaupissa tiistaina KPL:ää vastaan.

”Toivon ja uskon, että paikalla on paljon porukkaa ja siitä saadaan varmasti loistava lähtölaukaus uudelle stadionille. Vesi kielellä kyllä odotetaan, että päästään sinne”, Jussila sanoo.