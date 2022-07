Suomi voi olla äärimmäisen tyytyväinen koripallon miesten MM-karsintojen alkulohkosuoritukseensa. MM-paikka on herkullisen lähellä.

Kroatian entinen NBA-pelaaja Mario Hezonja kadottaa Suomen konkarin Petteri Koposen selkänsä taakse. Koponen saa pallon, hassuttaa Hezonjan ja ajaa korille vain luodakseen tilaa kolmen pisteen kaaren taakse Lauri Markkaselle. Tarkka syöttö perille, Markkanen heittää.

Pallo menee pussiin vain neljä sekuntia ennen summeria, Suomi johtaa Rijekan hikisessä sunnuntai-illassa kahdella pisteellä. Toisessa päässä isäntien NBA-tähdistä ensin Bojan Bogdanović ja perään Ivica Zubac eivät onnistu tasoitus- ja voittoheittoyrityksissään. Koripallon mahtimaa Kroatia ja Suomi kohtaavat parhailla pelaajillaan, eikä Kroatialla ole parasta yksilöä. Suomella on NBA-vahvistus, joka ratkaisee pelin ja on illan suurin sankari.

Ollaan aikoihin eletty.

Koposen syöttö ja Markkasen heitto – omanlaisensa soihdunsiirron hetki kenties kahden Suomen kautta aikain parhaan koripalloilijan välillä. Tuo hetki oli kirsikka kakun päälle, kun Susijengi nousi vieraskentällä kahdeksan pisteen takamatkalta viimeisen kahden minuutin aikana 81–79-voittoon.

Susijengi voi olla äärimmäisen tyytyväinen koripallon miesten MM-karsintojen alkulohkosuoritukseensa.

Ennakkoon Suomen piti taistella tiukasti jatkopaikasta – nyt lopputuloksena oli lohkovoitto liki täydellisellä (5–1) saldolla. Suomi pelasi Ruotsi-avausta lukuun ottamatta hienosti pelistä toiseen, minkä lisäksi se hyödynsi lohkon suotuisimman otteluohjelman. Suomi kohtasi – toisin kuin Ruotsi ja Kroatia – Slovenian vain seurakauden aikana. Eli aikana, kun Slovenialla ei ollut riveissään esimerkiksi Dallas Mavericksin NBA-megatähteään Luka Doncicia.

Kun Doncic saapui viime viikoksi joukkueeseen, hallitseva Euroopan mestari ja olympianelonen kaatoi odotetusti Kroatian ja Ruotsin. Suomi hyödynsi onnensa mestarillisesti päihittämällä helmikuussa siltikin kelpo nipulla pelanneen Slovenian kahdesti.

A-maajoukkue aloitti samalla tulevat härkäkuukautensa, eikä tilanne voisi olla paljoa herkullisempi. Suomi aloittaa elokuun lopussa MM-karsintojen jatkolohkon toiselta tilalta. Edellä on vain saman voitto–tappio-saldon Saksa.

Syyskuussa odottavat EM-kisat, joissa Suomella on kaikki mahdollisuudet voittaa ensimmäinen arvoturnauksen pudotuspeliottelunsa koskaan. Toistaiseksi alla on voittoja vain sijoitusotteluista 1950-, 1960- ja 1970-luvuilta. Ensimmäinen MM-turnaus karsintojen kautta on mahdollisesti edessä ensi vuonna. Niin mehevistä asetelmista Suomi porhaltaa jatkolohkoon.

Vielä muutama vuosi sitten vastaavaan olisi ollut vaikeaa uskoa.

Kroatian Bojan Bogdanović heitti omilleen 21 pistettä Sasu Salinin takiaismaisesta puolustuksesta huolimatta.

Lauri Markkanen heitti Suomen voittoon Rijekassa.

Yksilöistä kiinni

Suomen maajoukkue oli monin tavoin kuumimmillaan vuoden 2017 EM-kotikisojen alkulohkopeleissä. Susipaidat kaatoivat Helsingissä Ranskan, Puolan ja Kreikan. Tuleva Euroopan mestari Slovenia oli parempi vain kolmella pisteellä.

Lauri Markkanen oli sinivalkoisten tuleva NBA-komeetta, mikä entisestään nostatti 2010-luvulla syntynyttä susibuumia. Helsingin areena myytiin loppuun jopa lilliputti-Islantia vastaan. Televisiossa katsojaluvut nousivat vihdoin lähemmäs miljoonaa kuin nollaa.

Urheilullinen huipennus jäi tapahtumatta, kun Italia koulutti Suomea neljännesvälierissä.

Suomen maajoukkueen seuraavat vuodet olivat täynnä kysymysmerkkejä. 2010-luvun profiilipelaajat lopettivat maajoukkueuriaan yksi toisensa jälkeen, eikä vanhentuneen rungon korvaajiksi ollut (vielä) riittävän laadukkaita nuoria.

Kun kansainvälinen koripalloliitto Fiba siirsi marraskuussa 2017 alkaneista MM-karsinnoista lähtien karsintapelit kesäkuukausilta ympäri kalenteria, Suomen ohentunut kärkiosaaminen kapeni entisestään. Markkanen matkasi NBA:han, Petteri Koponen ja Sasu Salin tahkosivat Euroopan ykkösseurakilpailu Euroliigaa. Kesken seurakausiensa he eivät olleet maajoukkueen käytettävissä.

Suomi oli edetä MM-kisoihin 2019 ja etenikin ensi syyskuun EM-kisoihin niin sanotusti ”vanhoilla pohjilla”. Osaavan valmennuksen vuosikausia hioma pelitapa ja viisikkopeli eivät katoa mihinkään, vaikka yksilötaitoa yhtäkkiä puuttuisikin.

Yksilötaito oli ja on Susijengin kohtalon kysymys. Kaikessa joukkuepeliin ja valmentamiseen liittyvässä Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Jo viime vuosikymmenellä Suomi kuroi yksilötaidon puutteitaan kiinni pelitavallaan. Palloskriineissä ja korin alla tuplattiin, koska yhdellä yhtä vastaan ei pärjättäisi.

EM-kotikisojen 2017 jälkeen näytti, että yksilötaitovaje olisi kasvamassa niin suureksi, etteivät Henrik Dettmann ja pelillisistä asioista päävastuun kantanut Lassi Tuovi kykenisi kuromaan tätä kiinni minkäänlaisella fläppitauluun piirtelyllä.

Koposen uran lähdettyä kohti auringonlaskua Salin jäi ainoaksi Suomen eurotason huippunimeksi. Markkasta ei kesän 2018 jälkeen nähty A-maajoukkueessa neljään pitkään vuoteen.

Lassi Tuovi sai Suomen päävalmentajana unelma-alun.

Elias Valtosessa on ainesta Suomen uudeksi supertähdeksi.

Valoa tunnelin päässä

Suomen uuden pelaajapolven noususta alkoi näkyä ensimmäisiä viitteitä kesän 2018 Viro-maaotteluissa. Etelänaapurin lahjakas, nuori sukupolvi otti kahdesti turpaansa Elias Valtosen, Edon Maxhunin ja Mikael Jantusen johtamalta susinipulta.

Suomesta oli lähtenyt edeltävinä vuosina paljon lahjakkuuksia Helsinki Basketball Academyn kautta Yhdysvaltojen yliopistosarja NCAA:han – laihoin tuloksin. NCAA:n raa’assa ja itsekkäässä maailmassa superlupaukseksi tiedetty Valtonenkin hyytyi Arizona Staten yliopiston pyyhkeenheiluttajaksi.

NCAA-pelaajien palattua Eurooppaan alkoi tapahtua. Valtonen tiivistää tunnelin päässä näkymään alkaneen valon kaikista parhaiten. Arizonan auringon alla tuskaillut laituri siirtyi ammattilaiseksi kesällä 2020 ja nousi heti Saksan ykkösdivisioonan tähtiluokkaan Tigers Tübingenissä.

Päättyneelle seurakaudelle Valtonen matkasi Espanjan ACB:n Basquet Manresaan. Valtonen raivasi itselleen upeasti aloitusviisikon paikan sarjassa seitsemänneksi sijoittuneesta Manresasta. Valtosesta Suomi on saamassa Markkasen rinnalle 2020-luvun supertähden.

Suomalaispelaajilla on takanaan useampi myönteinen vuosi maailmalla, eikä loppua näy. Nopeasti on päästy tilanteeseen, jossa Suomella on pelaajistossaan NBA-tähtensä Markkanen, 25. Euroopan parhaassa pääsarjassa Espanjan ACB:ssa tahkoaa isoissa rooleissa kaksi suomalaista Salin, 31, ja Valtonen, 23. Jantunen, 22, Alexander Madsen, 27, ja Maxhuni, 24, kantavat suurta vastuuta Euroopan keskisuurissa sarjoissa. Uutta nuorta polvea edustavat esimerkiksi pirkkalalaislähtöinen Miro Little, 18, ja ultra-atleettinen Oliver Nkamhoua, 22.

Suomen runko on paitsi lupaava ja laadukas, myös moderniin koripalloon erittäin hienosti sopiva. Suomella ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä urheilullista ja ulottuvaa kokoonpanoa. Viime torstain Ruotsi-ottelussa Suomi pelasi viisikolla Maxhuni–Valtonen–Jantunen–Madsen–Markkanen, jonka keskimitta on 202 senttiä. Eikä joukossa ole yhtään puujalkaista tai -kätistä miestä.

Parimetriset nopeat, taitavat ja vahvat koripalloilijat ovat kultaa lajin nykykehityksessä. Kentälle on tärkeää saada mahdollisimman monta pelaajaa, jotka pystyvät puolustamaan moitteettomasti niin piskuista pelintekijää kuin romuluista sentteriäkin. Suomella heitä on nyt enemmän kuin koskaan. Ei ole sattumaa, että enää Ruotsi-pelissä Suomi ei tuplannut palloskriineissä ja korin alla kuin 2010-luvulla.

Uusi susipuolustus, johon Ruotsi ja Kroatia pahoin törmäsivät, on entistä atleettisempi, vahvempi ja aggressiivisempi – inhottavampi vastustajalleen.

Markkasen, Salinin ja Valtosen johtama pelaajisto on Suomen tulevaisuus. Ensimmäinen työnäyte on annettu kuluvan vuoden MM-karsintapeleissä, eikä tuloksissa tai peliesityksissä ole valittamista. Päinvastoin. Seuraavaksi edessä on ensimmäinen arvoturnaus Tshekin Prahassa.

EM-parketilta voi alkaa toinen peräkkäinen susibuumin vuosikymmen.

