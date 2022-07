Aatsin SE-tulos varasti päähuomion Jokimaalla – ”Näsijärvi ja uittaminen ovat suorituksen takana”

Aatsi täräytti keulasoolon päätteeksi täyden matkan kilometriajan 20,8.

Lahdessa juostiin lauantaina Suur-Hollola-ajon välierät, mutta heti sen jälkeen nähtiin Aatsin uskomaton soolo. 12-vuotias Humeetin poika Aatsi täräytti keulasoolon päätteeksi täyden matkan kilometriajan 20,8, mikä alitti Costellon SE-tuloksen kahdella kymmenyksellä.

Hevosen ruoveteläinen valmentaja Juhani Inkinen on kasvattanut ja myös omistaa ruunan. Hän oli kisan jälkeen yhtä hämmästynyt kuin yleisökin.

”En ikinä olisi uskonut, että Aatsi on se hevonen, joka SE-tuloksen rikkoo”, Inkinen kommentoi.

”Mahtava hevonen. Viisivuotiaana sen kanssa aloitettiin, ja nyt 12-vuotiaana se on vieläkin täällä. Näsijärvi ja uittaminen ovat suorituksen takana, lisäksi hevonen saa olla yöt ja päivät ulkona, mikä on piristänyt ruunaa. Suomenhevonen on ihmeellinen eläin. Aatsi on mahtava hevonen.”

Suur-Hollola-ajon välierät aloitti Radetzky, jolta nähtiin toistamiseen komea keulasoolo. Se jopa irtosi hieman muista lopussa.

”Korvat ja laput jäivät vetämättä”, hevosta ohjastanut Antti Teivainen paljasti.

Alkuerävaiheessa ruunaa ajanut Mika Forss lentää sunnuntaiksi Suomeen ja ottaa finaalissa Radetzkyn ohjat.

Toisessa välierässä juhli Run For Royalty. Sen ohjastaja Janne Korpi kilpaili takavuosina lumilautailussa huipputasolla, mutta hän on tehnyt koko ikänsä töitä myös hevosten parissa.

”Hevonen oli tosi hyvä. Ei jännittänyt kyydissä yhtään. Toivoin vain, ettei tulisi totaalista katastrofia”, huumorimies veisteli voittajakehässä.

Majestic Man nappasi kolmannessa välierässä ykkössijan tismalleen edellisten taktiikkaa noudattaen. Jorma Kontio piti suoritusta täyden kympin arvoisena. Karsintavoittajat pääsevät sunnuntain finaalissa matkaan sisimmiltä radoilta, joten haastajien tehtävästä tulee tiukka.

Toto75-pelissä nappasivat ykkössijat myös Rallston, Celeritas Savage ja Piteraq, joka hurjasteli täydellä matkalla hirmuajan 11,5/2140m.