Yleisön suursuoskki Serena Williams hyvästeli Wimbledonin raastavassa trillerissä

Tuntematon ranskalainen Harmy Tan pelasi uransa ensimmäisen kerran Wimbledonissa ja järkytti tennismaailmaa.

Lontoo

Yhdysvaltalaisen Serena Williamsin tunteet lainehtivat laidasta laitaan, kun hän pelasi taas kerran tutulla Wimbledonin tennispyhätön Keskuskentällä.

Riemun ja surun jälkeen kaikki päättyi lopulta hyvästeihin, kun Williams hävisi ensimmäisen kierroksen ottelunsa tuntemattomalle Harmony Tanille kolmessa raastavassa erässä 5–7, 6–1, 6–7 (7–10).

”Taistelin ja tein kentällä sen, minkä pystyin ja pysyin rauhallisena”, Williams sanoi ottelun jälkeen median kuhinassa.

Ottelu kesti kolme tuntia ja 11 minuuttia ja päättyi vasta lähellä yhtätoista illalla tennisalueen hiljentyessä.

Williamsin, 40, tämän vuoden Wimbledon oli kuin kerran vielä -yritys. Paluu uran hienoimpaan paikkaan, jossa hän voitti peräti seitsemän kertaa ja pelasi nyt 21. kerran. Se on yhden sukupolven ikä.

Viime vuoden Wimbledonin jälkeen loukkaantumisesta kärsinyt Williams ei pelannut yhtään kaksinpeliä. Hän haki tuntumaa turnauksen alla pelaamalla Eastbournessa nelinpeliä. Siinä kaikki.

Nyt tulivat jäähyväiset Wimbledonille, mutta lopettamisesta Williams ei halunnut puhua. Ensi vuoteen on pitkä aika, mutta kotiturnaus US Open kolkuttelee kahden kuukauden päässä.

Tanille satumainen voitto

Vanhoilla taidoillaan, kokemuksellaan ja osaamisellaan Williams oli lähellä ottaa jatkopaikan.

Tan voitti vain siksi, että oli ehkä sittenkin vähemmän hermostunut ratkaisevilla hetkillä, vaikka hänkin oli niin kipsissä kuin tenniksessä vain voi olla.

Jännityksen ja kipsaamisen aisti ja näki katsomoon asti. Yhtä lailla se näkyi molempien lyönneissä, jotka olivat pelokkaan varovaisia alakierresuupaisuja.

Serena Willimas oli pettynyt suoritukseensa Wimbledonin ensimmäisen kierroksen ottelussaan.

Tanin voitossa on jotain satumaista. Hän pelasi uransa ensimmäisen kerran Wimbledonissa, kohtasi heti Serena Williamsin ja pääsi nauttimaan Keskuskentän tunnelmasta.

Ranskalaisen WTA-rankkaus on 115, mutta alas on liukunut myös Williams: 1 204 on hänen sijoituksensa, ja siksi entinen mestari sai villin kortin.

”Olen nähnyt Serenan televisiossa siitä lähtien, kun olin lapsi. Olen onnellinen ollessani täällä”, Tan sanoi rauhoituttuaan.

Hetkeä aikaisemmin hän sanoi kentällä tunteiden valtaamana ensi reaktionsa.

”On tosiaan ensimmäinen kerta ja olen ihan vau”, Tan kertoi kenttähaastattelussa.

”Kun näin kaavion, olin todella peloissani. En tiennyt, saanko yhden vai kaksi peliä.”

Yleisö eli Williamsin mukana

Yleisö suorastaan rakasti Williamsia ja olisi halunnut hänen jatkavan. Eikä se paljosta jäänyt kiinni.

Williams meni kolmannessa erässä syötönmurrolla 3–1-johtoon ja tuuletti villisti. Yleisö yhtyi riemuun.

Heti perään hän pelasi surkean pelin ja menetti syöttönsä. Näin tuntui käyvän koko kolmannen erän ajan.

Entisen mestarin uusi suuri tilaisuus tuli, kun hän mursi Tanin syötön 5–4:ään. Sitä Williams juhli kuin turnauksen mestaruutta.

Tan sai ensimmäisen ottelupallon johtaessaan ratkaisuerää 6–5. Siitä syöttövuorosta Williams selviytyi. Mentiin katkaisupeliin.

Tie-breakia Williams johti 4–0, ja taas alkoivat toivonkipinät sinkoilla, mutta aaltoliike jatkui. Tan vei seuraavat viisi pistettä.

”Se oli todella kovaa. Oli mahdollisuudet voittaa ensimmäinen erä, mutta se ei toiminut”, Williams sanoi.

”Oli todella pitkä ja kova taistelu, mutta parempi kuin viime vuonna.”

Williams viittasi viime vuoden Wimbledoniin, jonka hän joutui keskeyttämään ensimmäisellä kierroksella.

”Nyt pelasin täällä ja katsoin, miltä tuntuu. Siinä se.”

Vastaus oli kuin kuittaus uran jatkumiseen tai lopettamiseen.

”Fyysisesti jaksoin hyvin, vaikka kärsin aika paljon viimeisissä pisteissä. Tänään annoin kaiken, minkä pystyin. Ehkä olisin voinut antaa seuraavana päivänä enemmän.”