Superlahjakas EL Kickoff näytti kykynsä Teivossa

Pekka Korven superlahjakas kolmivuotias ruuna EL Kickoff näytti juoksijan kykynsä Kriterium-koe –lähdössä. Talli Aloituspotkun hevonen korkkasi startin viiden tonnin ykköspalkinnon näytöstyyliin. Kauden kolmas peräkkäinen tolppa tuli ajalla 16,4/2 120 metriä.

”Hevonen oli niin menollaan, että se oli pakko päästää menemään heti alusta”, Korpi kertoi voittajahaastattelussa.

Keulaan Korpi pääsi jo ensimmäisen kaarteen jälkeen ja ensimmäisen tuhannen hevonen hölkkäsi 19,5-vauhtia. Toisella kierroksella meno oli vauhdikkaampaa. Viimeisen puolikkaan EL Kickoff ravasi 13,5-kyytiä.

”Hevonen painoi pikkaisen liikaa ekalla kiekalla. Sen jälkeen se rauhoittui. Hevonen on vahva ja jo koelähdön se meni helpon tuntuisesti”, Korpi jatkoi.

Jos oli EL Kickoffin voitto selvä, sitä se oli myös Toto4-pelin toiselle suosikille Road To Hillille. Pitkän tauon jälkeen Juho Ihamuotilan tallin viisivuotias ruuna vei täyden matkan lähdön ajalla 15,0a/2 100 metriä.

”Ruuna teki hyvän koelähdön pari viikkoa sitten Vermossa. Keulapaikka oli sopuisasti tarjolla auton takaa. Heppa on hyvässä kunnossa ja sille on luvassa valoisa tulevaisuus”, Road To Hilliä ohjastanut Santtu Raitala sanoi.

Illan toisen tolppansa ohjastajaliigaa johtava Raitala ajoi lämminveristen mailin pikapyrähdyksessä. Raitalan naruttelema Quilius On Stage pyyhkäisi matkan ajassa 12,6a/1 600 metriä.

”Olen ohjastanut hevosta useamman kerran ja se on mennyt selvästi eteenpäin edellisestä startista. Ruuna irtosi kympin lopetukseen helposti”, Raitala totesi.

Tiistai-illan Toto4-peli päättyi Tommi Kylliäisen tuuletuksiin. Kylliäisen ajokki Exclusive Matter työnsi turpansa ensimmäisenä maalitikulle lämminveristen täyden matkan tasoitusajossa. Kuusivuotiaan ruunan voittoaika oli 13,4/2 120 metriä. Suosikkipitoinen nelkkurivi palautti ainoastaan 5,17 euroa.