Aikuisyleisurheilun MM-kisoissa lentää moukari ja hurtti huumori – ”Joko parannan tai lopetan”, sanoi 90-vuotiaiden moukarimestari ja lähti jäätelölle

Tampereella kilpaillaan tämän ja ensi viikon ajan yli 35-vuotiaiden yleisurheilun maailmanmestaruuksista. World Masters Athletics -kilpailutapahtuman avauspäivän kilpailtiin muun muassa yli 75-vuotiaiden naisten moukarinheitossa.

Aamulehti

”Muistakaa juoda usein ja paljon. Pelkkä vesi ei riitä tällä säällä”, huomauttaa toimitsija Ratinan stadionin moukarihäkin vieressä.

Aurinko porottaa kenttää pilvettömältä taivaalta, kevyt tuulenvire pyörittelee lähes 30-asteista ilmaa. Pelkkä paikoillaan seisominen saa hien virtaamaan niskassa, eikä paahteessa tekisi mieli tehdä muuta kuin hakeutua johonkin viileämpään paikkaan.

Paikalle on kuitenkin saapunut parikymmenpäinen naisjoukko, joka on valmis urheilemaan helteessä tosissaan. Panoksena ovat yli 75-vuotiaiden sarjojen moukarinheiton maailmanmestaruudet.

”Toivottavasti täällä on paljon vessoja lähellä”, veistelee yksi osallistujista vastaukseksi juomismuistutukseen.

Nämä naiset tietävät kyllä, kuinka kovissa olosuhteissa pärjätään.

Ja vessassakin saa käydä kesken kisan, kunhan osaa reitin sinne eikä oma heittovuoro mene käynnin vuoksi ohi.

Konkariurheilijoita

Tampereella alkoi keskiviikkona puolitoista viikkoa kestävä World Masters Athletics -kilpailutapahtuma eli aikuisyleisurheilun MM-kisat.

Maailmanmestaruuksista kilpaillaan kaikenlaisissa yleisurheilulajeissa. Kilpailusarjat alkavat 35 vuotta täyttäneistä, ja niitä on viiden vuoden välein aina yli 100-vuotiaisiin asti.

MM-kisat ovat kaikille avoimet, eikä niihin ole järjestetty karsintoja tai asetettu tulosrajoja. Periaatteessa kuka tahansa on voinut ilmoittautua mukaan urheilutaustasta riippumatta, mutta isolla osalla kilpailijoista on pitkä yleisurheiluhistoria.

Seuratasolla Kunto-Pirkkoja edustavalle Rauha Ervalahdelle Tampereen MM-kisat ovat hänen uransa kolmannet. Ensimmäisissään hän kilpaili samana vuonna, kun aloitti aikuisyleisurheilun.

Rauha Ervalahti (takarivissä oikealla) sai heittovireensä kohdilleen moukarikisan loppua kohden. Kilpaileminen on hänelle tärkeä osa yleisurheiluharrastusta, sillä kilpailemisen ohessa hän tapaa niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia kavereitaan.

Turkulaisesta Kirsti Viitasesta tuli Tampereella yli 75-vuotiaiden moukarinheiton maailmanmestari. Voittotulos 29,15 oli MM-kisassa omaa luokkaansa, mutta Viitanen on kiskonut tämän kesän pienemmissä kisoissa yli 30-metrisiäkin tuloksia. Hän suojautui Ratinan paahteelta omalla päivänvarjollaan.

”Tältä kesältä minulla on kahdet pienemmät kisat alla. Kisoja on ollut nyt vähemmän kuin ennen koronaa”, hän kertoo.

78-vuotias Ervalahti pitää yleisurheilua hyvänä kuntoilumuotona. Hän kilpailee MM-kotikisoissa kaikissa 75 vuotta täyttäneiden naisten heittolajeissa eli moukarin-, keihään-, kiekon- ja painonheitossa, kuulantyönnössä sekä heittolajien viisiottelussa, johon kaikki edellä mainitut lajit kuuluvat.

Myös Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijoiden Kirsti Viitanen, 79, on kokenut aikuisyleisurheilija. Hän aloitti yleisurheiluharrastuksen parisenkymmentä vuotta sitten.

”Minulla on tullut pelattua lentopalloa harrastusmielessä 50 vuotta, mutta tätä on kiva leikkiä vanhana. Otin lajivalikoimaani pikkuhiljaa aina kaksi lajia lisää”, Viitanen kertoo urheilutaustastaan.

Turkulainen urakoi Tampereella kaikkiaan kahdeksan lajia: kaikki heittolajit erikseen ja viisiotteluna sekä pituus- ja seiväshypyn.

”Kiekko on niin oikukas väline, että minulla on vaikeuksia saada siitä tuloksia. Se jännittää vähän. Pituudessa minulla on askelmerkin haku huonoa. Ne ovat kaksi epävarmaa lajia, muissa haaveilen mitalista”, Viitanen kertoo.

Hidas kisa

Naisten yli 75-vuotiaiden sarjojen moukarikisa etenee keskiviikon helteessä verkkaisesti.

Kisan aloitusta lykättiin heti päivän aluksi puolella tunnilla, kun kisapaikka vaihtui lennosta Messu- ja urheilukeskukselta Ratinaan. Sitten viivästystä tuli vielä 10 minuuttia lisää, kun joku tarvittavista toimitsijoista puuttui.

Kisan vanhin ja yli 90-vuotiaiden sarjan ainoa osallistuja, yhdysvaltalainen Gloria Krug saa noin puolentoista tunnin jälkeen urheilemisesta tarpeekseen. Hän päättää kisansa ennen kahta viimeistä heittokierrosta huomattuaan, ettei kaksikiloinen moukari enää lennä edelliskierroksia pidemmälle.

”Joko parannan tai lopetan”, hän julistaa, pakkaa varusteensa ja sanoo lähtevänsä etsimään jäätelöä.

Krug voittaa yhdeksänkymppisten maailmanmestaruuden kolmannen kierroksen tuloksella 15,15.

Rauha Ervalahdelle hitaanpuoleinen kilpailutahti sopii. Hän parantaa viimeisellä kierroksella tulostaan 1,34 metrillä ja nousee yli 75-vuotiaiden MM-pronssille tuloksella 26,30.

”Yllätyspronssia tuli! Kisan alku vähän takkuili, mutta se ei nyt haitannut. Sanoinkin kilpakumppaneille viimeisen heiton jälkeen, että jatketaan vielä – ties mitä olisi sitten tullut”, Ervalahti naurahtaa.

Sarjan maailmanmestaruus menee Kirsti Viitaselle, jonka paras heitto kantaa 29,15 metriin.

”Mestaruus tuntuu tosi hienolta. Moukari on ollut minulle kaikkein kinkkisin laji harjoituksissakin”, hän kertoo onnellisena.

Tampereella jäljellä olevien kilpailulajien määrä ei konkaria hirvitä.

”Täällähän on helppoa! SM-kisoihin kun mennään elokuussa, minulla on viisi lajia ensimmäisenä päivänä”, moukarinheiton MM-voittaja virnistää.

Eila Mikola heitti keskiviikkona Ratinassa yli 85-vuotiaiden moukarikisassa MM-hopeaa tuloksella 17,94 metriä. Porilainen on voittanut nuorempana kuusi Suomen mestaruutta 800 metrin juoksijana, masters-kisoissa hän on keskittynyt enimmäkseen heittolajeihin.