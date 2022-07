Uintimestaruuksia kahminut Ronny Brännkärr viihtyy kahdessa kaupungissa: ”Ronny on parasta mitä Lapista on Tampereelle tullut”

Tampereen SM-uintien päätöspäivänä nähtiin kaksi uutta suomenennätystä, Mimosa Jallowin uran viimeinen uinti ja kisoja järjestäneen TaTu Tampereen kaksi kultamitalia.

Lisäksi seura voi ottaa omakseen ainakin puolikkaan Kemin Ronny Brännkärrin voittamasta mestaruudesta.

”Ronny on parasta mitä Lapista on Tampereelle tullut. Ja olihan se Kemi varmasti Lappia”, kehui haastateltua Brännkärria onnittelemaan saapunut toinen mestari Olli Kokko.

Brännkärr otti onnittelut vastaan hieman hämillään. Nuori 19-vuotias viihtyy hyvin molemmissa kaupungeissa eikä seuravaihto ole käynyt mielessä edes viestisyistä.

”Oli meillä täällä yksi viestijoukkue, hienoa oli SM-uinneissa päästä sellainenkin kokemaan”, Brännkärr hehkutti.

Sunnuntaina 200 metrin sekauinnin mestaruus oli Brännkärrille jo viikonlopun neljäs. Edellisistä kaksi oli tullut vapaauinnissa ja yksi 100 metrin perhosuinnissa.

”Päätin tammikuussa että 200 metrin sekauinti on se matka, jonka haluan uida Pariisin olympialaisissa. Ja jos en pääse vielä silloin, niin en Losin kisojen aikaankaan ole kuin vasta 26-vuotias”, Brännkärr sanoi.

Tamperelaisvalmentaja Eetu Karvonen ja Ronny Brännkärr iloitsivat menestyksestä.

Brännkärr asuu yksin ja opiskelee tradenomiksi. Muitakin tavoitteita on.

”Olen pyrkinyt opiskelemaan kauppatieteitä ja tulosten pitäisi tulla heinäkuussa”, Brännkärr selvitti.

Sunnuntain mestaruusaika 2.03,90 jäi kahdeksan sadasosaa ennätyksestä. Rooman EM-raja olisi ollut 2.01,84.

”Minulla on tehtynä 100 metrin sekarissa ensi joulukuussa Melbournessa pidettävien MM-kisojen tulosraja 52,97. Uin täsmälleen sen ajan edellisissä EM-kisoissa Kazanissa.”

Mitkä neljästä lajista ovat mieluisimmat?

”Vapaa ja selkä”, Brännkärr sanoi.

Miksi ja milloin aloitit uinnin?

”Olin 6-vuotias ja seurasin altaaseen puolitoista vuotta vanhempaa sisartani.”

Millä mielellä seurasit kesän MM-uinteja Budapestissa?

”Katsoin lähes kaikki lähetykset. Samalla pyrin analysoimaan lajin huippuja. Esikuvani uinnissa on ollut Nathan Adrian.”

Vertaisitko Kemiä ja Tamperetta?

”Molemmissa on omat hyvät puolensa. Kemi on kompakti ja kaikki tuntevat toisensa. Tampereessa on hyvää ainakin se, että ihmiset ovat olleet kauttaaltaan ystävällisiä ja meillä on mahtava treeniporukka Tatussa.”

TaTu Tampereen Veera Kivirinta (kesk.) vei kultaa 50 metrin rintauinnissa. Seurakaverit Ida Hulkko (oik.) oli toinen ja Anniina Murto neljäs.

Laura Lahtinen oli kisojen mitalirohmu. Tässä hän perhostelee mestariksi 200 metrillä.

Odotetut mestaruudet tulivat jälleen rintauinneissa. Olli Kokko voitti miesten 100 metrin matkan ajalla 1.01.93 ja Veera Kivirinta yhtä ylivoimaisesti naisten 50 metrin matkan ajalla 30,71.

TaTun naiset eivät pystyneet kolmoisvoittoon, sillä kisojen mitalirohmu Laura Lahtinen otti pronssia Kivirinnan ja Ida Hulkon jälkeen.

Neljänneksi jääneen Anniina Murron aika 31,81 jäi tasan puoli sekuntia Rooman elokuisten EM-kisojen tulosrajasta. Rajat ovat kovia eikä edes Kalle Mäkisen uusi SE-aika 25,61 olisi ollut alle EM-rajan 25,39.

”Vaikka olisin uinut noin nopeasti, niin en olisi Roomaan lähtenyt. Aloitan elokuun alussa opiskelun Auburnin yliopistossa”, Mäkinen sanoi.

Mäkinen kertoi saaneensa paljon vinkkejä yliopistoelämästä ja muustakin Havaijin yliopistossa yli neljä vuotta olleelta Kokolta.

Tosin Havaijin kulttuuri poikkeaa aika paljon Yhdysvaltojen konservatiivisimpiin kuuluvan osavaltion Alabaman vastaavasta.

”Kävin siellä vuosi sitten tutustumassa ja olihan jenkkifutiksen stadion melkoinen paikka”, Mäkinen muisteli.