Aki Ajon tallin voittokulku jatkui Hollannissa – espanjalaiskuski on noussut mestaruustaisteluun

Pääluokka MotoGP:ssä Fabio Quartararolla on kesätauolle siirryttäessä selvä MM-johto kaatumisestaan huolimatta.

Aamulehti

Aki Ajon suomalaistallin espanjalaiskuljettaja Augusto Fernández ajoi sunnuntaina ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan Moto2-luokassa toiseen perättäiseen voittoon.

Fernández otti kauden kolmannen voittonsa Hollannin Assenissa järjestetyssä perinteikkäässä kisassa, vaikka hän lähti kilpailuun vasta yhdeksännestä ruudusta.

”Augusto osoitti tänä viikonloppuna olevansa yksi Moto2:n vahvimmista kuljettajista. Hänellä on eniten vauhtia luokassaan”, tallipäällikkö Ajo kehui tallinsa verkkosivulla.

Hankalan alkukauden jälkeen Fernández on noussut MM-sarjassa toiseksi. Hän on 146 pisteellä tasoissa sarjaa johtavan italialaisen Celestino Viettin kanssa. Kolmantena oleva japanilainen Ai Ogura on kaksikosta vain pisteen päässä.

Akaan Toijalasta kotoisin olevan Ajon tallin toinen Moto2-kuljettaja Pedro Acosta oli Assenista sivussa murrettuaan Saksan osakilpailun jälkeen harjoituksissa reisiluunsa. Acostan jalka leikattiin torstaina.

Aiemmin tällä kaudella Acosta, 18, teki historiaa Italian Mugellossa voitettuaan kaikkien aikojen nuorimpana Moto2-luokan osakilpailun.

Ajon Moto3-tallin kuljettajista palkintosijasta taistellut Jaume Masià kaatui viimeisellä kierroksella, kun Dani Holgado ajoi maaliviivan yli kuudentena.

Espanjalaiskaksikosta Moto3:n pistetaulukossa Masià on viidentenä, Holgado 13:ntena.

Ajon talli voitti viime vuonna Moto2- ja Moto3-luokkien maailmanmestaruudet. Moto2:ssa mestaruuden vei tällä kaudella MotoGP:ssä ajava australialainen Remy Gardner, Moto3:ssa luokkaa ylemmäs tallin sisällä siirtynyt huippulupaus Acosta.

Quartararo kaatui

Pääluokka MotoGP:ssä voittoon ajoi Ducatin italialaiskuski Francesco Bagnaia.

Hänen toiseksi yltäneelle maanmiehelleen, Valentino Rossin tallissa ajavalle Marco Bezzechille palkintosija oli uran ensimmäinen kuninkuusluokassa. Kolmas oli Aprilian espanjalaiskuski Maverick Viñales.

MM-sarjaa johtava Yamahan ranskalaiskuski Fabio Quartararo kaatui kisassa kahdesti ja keskeytti. Quartararon MM-johto on silti kesätauolle siirryttäessä yhä 21 pistettä.

MM-sarja jatkuu 7. elokuuta ajettavalla Britannian gp:llä. Heinäkuuhun Kymiringille kaavailtu Suomen osakilpailu jouduttiin jälleen perumaan.

